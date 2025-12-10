В Грузии планируют урегулировать эстетику фасадов зданий

В Грузии представили проект нового постановления, регулирующего эстетические характеристики зданий и сооружений. Документ разработан по инициативе главы правительства «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе и был представлен частному сектору Министерством экономики и устойчивого развития. Глава ведомства Мариам Квривишвили подчеркнула, что документ должен учитывать интересы бизнеса.

«Важно, чтобы новые регуляции эстетических характеристик зданий и сооружений полностью соответствовали ожиданиям частного сектора», – заявила она.

По словам Квривишвили, работа над документом велась «в активном сотрудничестве с архитекторами, представителями художественных кругов, строителями, а также торговыми сетями». Министр отметила, что цель инициативы – внедрение высоких урбанистических и эстетических стандартов во всех регионах страны. Параллельно проводится исследование регионов и городов, «на основе которого для каждого региона Грузии будет подготовлен индивидуальный проект».

«Мы убеждены, что после вступления этой регуляции в силу станет очевидно, насколько улучшится архитектурный облик каждого региона нашей страны – в посёлках, городах и сёлах», – добавила она.

Первый заместитель министра экономики Нино Энгукидзе пояснила, что для бизнеса на начальном этапе выполнение новых требований будет добровольным, а через шесть месяцев станет обязательным. По её словам, приоритет будет отдаваться строительным и другим материалам, добытым или произведённым в Грузии.

«Сохранение исторической и культурной идентичности наших городов и населённых пунктов чрезвычайно важно. Исторически в том или ином регионе добывались определённые строительные материалы, и именно они формировали архитектурный облик населённых пунктов», – отметила она.

Утверждается, что проект подготовлен с учётом опыта европейских стран, включая Францию и Великобританию.