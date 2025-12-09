В «Грузинской мечте» недовольны журналистским расследованием «Би-би-си». В нём ставится под сомнение правомерность использования грузинскими властями химических веществ в ходе разгона проевропейских акций протеста в прошлом году.

Поскольку «Би-би-си» – общественный вещатель Великобритании, то за неё, по мнению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, должны отвечать британские власти. Расследование журналистов о применении грузинскими властями запрещённого химиката «камит» во время разгона проевропейских акций протеста Кобахидзе назвал полной ложью и бессмыслицей.

«Так как «Би-би-си» является общественным вещателем и напрямую финансируется через публичные каналы, соответственно, первое, что должна сделать Великобритания, – это принести извинения за распространённый фальшивый материал, вызвавший скандал. Это абсолютно искусственная попытка, основанная на полной фальши. Расследование закрыто, мы заявили открыто и публично: любой международный субъект может запросить у нас информацию по этому делу. В целом, когда использовались водомёты, во всех случаях применялись вещества, о которых было заявлено на брифинге СГБ Грузии, – это касается всех случаев без исключения», – заявил Кобахидзе и напрямую обратился к авторам расследования.

«Пять человек в те дни обратились с лёгкой формой интоксикации, их выписали на следующий день. А вы дошли до того, что «у попугая выпали перья». Мы собираемся обратиться в британский регулирующий орган, затем в суд, если потребуется. Мы используем все законные средства, чтобы заставить «Би-би-си» извиниться за распространённую ложь», – заверил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Британское посольство в Грузии ответило на призыв Кобахидзе, заявив, что «Би-би-си» полностью независима от британского правительства, и решение по этому вопросу должна принимать сама корпорация.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал журналистское расследование омерзительным. Жёсткой критике подверг британские власти и лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия:

«В течение последних дней со стороны находящегося под контролем неформального олигархического правления правительства Великобритании, а также оказавшейся под контролем так называемой медиа на нашу страну обрушен поток дезинформации. В ответ на эту постыдную клевету хочу сказать следующее <…> Займитесь своей страной! Следите за своим народом!».

Тем не менее представители власти отказываются уточнять, какие реагенты были использованы с 28 ноября по 3 декабря. СГБ назвало лишь вещества, применявшиеся 4–5 декабря прошлого года, однако слезоточивый газ и водомёты использовались властями на протяжении месяца. Оппозиционный депутат от партии «Гахария – за Грузию» Гига Парулава на пленарном заседании вновь потребовал от правящей партии создать временную следственную комиссию:

«Применение химических веществ против мирных демонстрантов является преступлением, выходящим как за правовые, так и за моральные рамки. Ради спасения личных интересов вы готовы причинять вред собственным гражданам, применяя против них загрязнённую химическим веществом воду, а затем пытаясь скрыть это преступление».

Представитель «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе считает очень важным заявление министра Великобритании по делам Европы Стивена Даути. К нему обратилась член Палаты общин Джессика Морден с просьбой прокомментировать информацию, прозвучавшую в репортаже «Би-би-си», – согласно которому в ноябре–декабре 2024 года в Грузии для разгона демонстраций использовали бромбензилцианид.

«Мы ожидаем, что Грузия выполнит свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, чтобы обеспечить должное расследование любого предполагаемого нарушения запрета на использование токсичных химикатов», – написал в ответ министр Даути.

Ему до 17 декабря предстоит ответить и на вопрос представителя палаты лордов. Лорд Джордж Фоулкс интересуется, намерено ли правительство Великобритании «ввести санкции против высокопоставленных грузинских должностных лиц в соответствии с «Положениями о санкциях в связи с химическим оружием 2019 года» после сообщений о том, что правительство Грузии использовало запрещённые химические вещества для разгона протестов в ноябре и декабре 2024 года».

Оппоненты власти полагают, что после 17 декабря для «Грузинской мечты» настанут трудные времена. В этот день в Европейском парламенте запланированы дебаты по Грузии, на которых будет обсуждаться кризис демократии в стране. 18–19 декабря Грузия станет темой обсуждения в Брюсселе – также в формате Европейского совета. Как сообщает редактор Европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк, в документе, который будет опубликован после заседания совета, будет сказано следующее:

«Страны – члены ЕС примут выводы о расширении ЕС на следующей неделе. Несмотря на то що Грузия названа «страной-кандидатом лишь номинально», как это сделала Еврокомиссия, они заявят, что «действия властей не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата», – пишет Йозвяк в соцсети X.

Такое заключение Еврокомиссии может стать причиной избирательных санкций – отмены безвизового режима с ЕС для лидеров правящей «Грузинской мечты» и лиц, ответственных за происходящее в Грузии.

