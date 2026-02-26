В Грузии в результате ДТП погибли двое военнослужащих

Министерство обороны сообщает о гибели двух военнослужащих Сил обороны Грузии в результате аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля на объездной дороге Кобулети. Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в клинику.

«Погибли два военнослужащих: водитель, капрал-специалист Леван Ашортия и капрал Лаврентий Макарадзе… Министерство обороны выражает глубокую скорбь по поводу произошедшего и соболезнует семьям и родственникам погибших военнослужащих», - говорится в сообщении министерства.

ДТП произошло на рассвете – столкнулись грузовик и автобус.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили о начале расследования произошедшего по статье 276 Уголовного кодекса, подразумевающей нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации, повлекшее за собой гибель людей.

В 2025 году МВД Грузии выступило с инициативой повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. В ведомстве объяснили это решение тем, что страна занимает одно из ведущих мест в Европе по показателям смертности и травматизма на дорогах: ежегодно на 100 000 человек в среднем приходится 11 погибших, тогда как лучший европейский показатель составляет 2–3 человека, заявляли в министерстве.