МВД Грузии выступило с инициативой повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. В ведомстве объясняют это решение тем, что страна занимает одно из ведущих мест в Европе по показателям смертности и травматизма на дорогах: ежегодно на 100 000 человек в среднем приходится 11 погибших, тогда как лучший европейский показатель составляет 2–3 человека, заявляют в министерстве. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей о предлагаемых мерах.

- Как бы вы оценили ситуацию на дорогах Грузии? Поможет ли повышение штрафов снизить число ДТП?

Ираклий: «Я совершенно не понимаю логику тех, кто придумывает подобные решения. В Тбилиси практически 80% умных камер не работает, люди и скорость превышают, и нарушают все возможные правила, а их не наказывают. Именно поэтому у нас на дорогах творится такой кошмар. Если бы полиция и система работали нормально, то ситуация была бы значительно лучше. Я сам водитель с 22-летним стажем и мне страшно иногда выезжать на наши дороги, поскольку неизвестно, какой псих может в тебя врезаться и в какой момент. Я не понимаю, чем может помочь повышение штрафов. Просто делают это, чтобы все ездили в страхе».

Теона: «Да, это необходимо для безопасности на наших дорогах. Не знаю как в остальных городах, а в Тбилиси каждый день происходят аварии. Я слышала, что кто-то говорил, что у нас одна из худших статистик по происшествиям на дороге в Европе. При этом многие случаи вовсе не фиксируются в статистике, поскольку у нас часто водители, ставшие причиной аварии, договариваются между собой, чтобы не привлекать полицию. Такие водители совершенно не понимают, что подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Повышение штрафов в такой ситуации могло помочь бы ситуации, я так считаю».

Бесо: «Если оценивать ситуацию в общем, то тут дело в том, что наши водители не умеют ездить по правилам. Причем водить не умеют даже водители общественного транспорта, люди руки и ноги себе ломают, когда они разгоняются и резко тормозят. В чем проблема? В том, что им дают права, в то время как многих из них нужно лишить права садиться за руль до конца жизни. У нас очень плохие школы, обучающие вождению, и очень простой экзамен, который сдают люди, дважды водившие автомобиль. Так не должно быть. Именно поэтому у нас высокая смертность на дорогах. Менять нужно всю систему, а они в очередной раз повышают штрафы… странно».

Элисо: «Существуют определенные шаги, которые могут повлиять на ситуацию. Если у нас не могут придумать ничего лучше, кроме как штрафы повышать, то пусть отправятся в страны, где уровень смертности на дорогах минимальный. Пусть пообщаются с местными властями и узнают, что нужно делать для улучшения ситуации. Я точно знаю, что штрафы тут не помогут. Грузинский водитель очень импульсивен и агрессивен, в некоторые моменты он совершенно не боится штрафов и других последствий, из-за чего он ведет себя на дорогах непредсказуемо. Я бы отрицательно оценила эту инициативу».

Георгий: «Движение, которое можно наблюдать по всей Грузии, нельзя назвать никак иначе, кроме как хаосом. Я сам водитель и каждый раз, когда выезжаю на наши дороги, представляю себя в каком-то фильме, герои которого борются за выживание на дорогах. Дело в том, что все в стране сегодня передвигаются по правилам нескольких сумасшедших – я лично не люблю нарушать правила дорожного движения, но иногда приходится, чтобы не попасть в аварию из-за людей, которые создают опасную ситуацию на дорогах. То есть даже те, кто не желает нарушать правила, невольно становятся нарушителями. Я не знаю, насколько можно изменить ситуацию такими шагами (повышением штрафов)».

Кети: «Конечно – это не хорошо, когда на дорогах страны так часто происходят ДТП, но повышение штрафов, как мне кажется, не самый лучший способ улучшения ситуации. В Грузии полно и хороших водителей, которым приходится нарушать правила из-за тех, кто действительно не умеет водить. Часто эти хорошие водители – таксисты или люди, заработок которых связан с вождением автомобилей. Очень не хотелось бы, чтобы они платили за чужие ошибки, тем более крупные суммы. Штрафы – не выход из ситуации, но что делать с плохими водителями, я не имею представления».

Гия: «Если в Министерстве внутренних дел пообещают, что эти штрафы будут выписывать и полицейским, то я не против. Дело в том, что чаще всего правила дорожного движения нарушает именно полиция, они дают пример остальным поступать также. Если в стране правоохранители игнорируют законы, то и все остальные будут поступать также. В общем, пусть соблюдают правила и у меня не будет к ним претензий».

