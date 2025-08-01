В Грузии задержан представитель Агентства сельского развития

В Грузии задержан исполняющий обязанности начальника Департамента управления проектами и технической помощи Агентства сельского развития. Как сообщает Следственная служба Министерства финансов, задержанный Т.К. в целях получения личной имущественной выгоды участвовал в преступной деятельности организованной группы и «совместно с бывшим сотрудником агентства Л.Д. и другими членами группы распределял незаконно полученные денежные средства».

Следствие утверждает, что он задержан в рамках продолжающегося расследования по факту мошеннического присвоения грантов, выделенных в рамках государственной программы софинансирования закупки сельскохозяйственной техники, на общую сумму 826 815 лари.

«В рамках продолжающегося расследования Следственной службы 18 июля 2025 года были задержаны 11 лиц по факту мошеннического присвоения грантов… Среди них один из организаторов, бывший сотрудник Агентства развития села Л.Г. Следствием установлено, что в 2021–2024 годах обвиняемые неоднократно обращались в Агентство сельского развития за получением грантов от имени различных бенефициаров и представляли поддельные счета-фактуры. На основании представленных поддельных документов агентство перечислило сумму софинансирования, выделенную на приобретение сельскохозяйственной техники, на банковские счета обвиняемых», - говорится в заявлении.

Следственная служба Минфина сообщает об изъятии имущества, зарегистрированного на имя обвиняемого и связанных с ним лиц, а также об аресте банковских счетов.

Расследование ведётся по статьям 210 (Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт), 180 (Мошенничество) и 362 (Изготовление, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.