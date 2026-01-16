МВД Грузии: задержаны 16 членов радикальной фашистской группировки

В Грузии задержаны 16 членов радикальной фашистской группировки, сообщил на брифинге в Министерстве внутренних дел начальник патрульной полиции Важа Сирадзе. 10 из них – несовершеннолетние.

«(Задержанные) осуществляли физическое и психологическое насилие в отношении лиц разного возраста… Члены насильственной группы называли себя неонацистами и руководствовались фашистской идеологией. С целью расширения влияния и повышения узнаваемости они проявляли радикальное отношение к жертвам. С особой жестокостью расправлялись с теми, кто не разделял их идеологию», – заявил Сирадзе.

Он также отметил, что кадры, запечатлевшие насилие, распространялись в социальных сетях:

«В результате указанных насильственных действий пострадали более десяти человек, в том числе четыре несовершеннолетних. В ходе обысков личных вещей и жилых помещений обвиняемых были изъяты принадлежащие им мобильные телефоны, маски, различная электронная техника, предметы с нацистской символикой, а также огнестрельное и холодное оружие».

Расследование ведётся по статье 144 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за групповое преднамеренное бесчеловечное обращение с несовершеннолетним и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в июле 2025 года МВД сообщило о задержании девяти человек по обвинению в бесчеловечном обращении с несовершеннолетним, шесть из них сами являлись таковыми. Самому младшему задержанному – 14 лет, старшему – 30. Во время обысков у подозреваемых были изъяты холодное и пневматическое оружие, а также предметы с нацистской символикой. Между тем, 30-летний Леван Абесадзе, обвиняемый в пытках 15-летнего подростка, которого прокуратура называет лидером так называемой фашистской группировки, был признан судом виновным в групповом преступлении, совершённом на почве расовой дискриминации несколько лет назад.