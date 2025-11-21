В Германии против 39-летнего грузинского ультранационалиста Георгия (Гиги) Челидзе возбудили уголовное дело за татуировки со свастикой и другими запрещёнными символами. Кто увидел эти изображения и почему решил обратиться в полицию?

В видеоролике, опубликованном в телеграме около месяца назад, Челидзе объясняет своим сторонникам:

«В [обвинении] описана смешная причина – будто бы какой-то свидетель увидел у меня татуировки… орла, семиконечного (символа) борджгали и четырёхконечную, так называемую свастику».

Челидзе не скрывает, что действительно имеет такие татуировки, однако проблемы в этом не видит. По его словам, это «первоначально грузинские символы», изображённые на старых грузинских монетах, храмах и других культурно-исторических объектах.

Борджгали - один из древнейших грузинских солярных символов.

«Это оскорбление грузинской истории, истории Германии, белой расы. Юридически это оскорбление грузинского государства, потому что я являюсь руководителем организаций, зарегистрированных государством Грузия, и представление этих организаций как террористических является вмешательством во внутренние дела Грузии», – утверждает он.

В том же видео Челидзе обвиняет германское государство в отсутствии демократии и заявляет, что «с помощью друзей здесь и там» ему едва удалось покинуть страну и вернуться в Грузию.

«Моё тело – моё дело». В чем обвиняют Челидзе

В разговоре с грузинской службой Радио Свобода Челидзе заявляет:

«Сколько людей заходило в мою комнату – откуда мне знать, кто сообщил [полиции]? И вообще, в моей комнате я могу быть голым или одетым – никому до этого не должно быть дела. И какие у меня татуировки, тоже не является ничьим юридическим делом. Тело моё, и это моё демократическое право – наносить то, что мне нравится. Если кому-то не нравится, пусть больше не заходит!»

Документ, предоставленный нам Челидзе, датирован 9 сентября. В нём указано, что полиция Бранденбурга расследует факт использования символики антиконституционных и террористических организаций.

Предполагаемое время нарушения – 20 августа, 08:00–08:10 утра. Место – город Айзенхюттенштадт, восток Германии, близ польской границы.

«Вам предъявляется обвинение в том, что 20.08.2025 в вашей комнате №332 вы носили публично видимые татуировки (свастика, «чёрное солнце», имперский орёл). Этим вы могли совершить уголовно наказуемое деяние», – говорится в документе.

Полиция предоставила Челидзе возможность «высказаться письменно по обвинению».

«Если до 30.09.2025 мы не получим от Вас ни ответа, ни письменного объяснения причин задержки, мы исходим из того, что Вы не хотите высказываться. В этом случае следует ожидать, что прокуратура Франкфурта (Одер) примет решение по делу после ознакомления с материалами», – говорилось в письме.

По словам Челидзе, он приехал в Германию «по политическим и личным причинам». Он утверждает, что хотел «реализовать совместные проекты», «установить дружественные отношения с властью» и успеть запросить «право на пребывание» до 1 марта 2028 года – это день снятия с него судимости в Грузии

Письмо в посольство

В посольстве Германии Радио Свобода сообщили, что им известно об этом деле, однако «вопрос не относится к компетенции посольства».

После возвращения в Грузию Челидзе обратился в дипмиссию с требованием, чтобы Германия «немедленно прекратила его уголовное преследование» и официально извинилась.

В посольстве поясняют: распространение символов антиконституционных и террористических организаций в Германии является преступлением. К таким символам относятся, например, нацистская свастика, руны СС, приветствие Гитлера. Татуировки также могут рассматриваться как форма демонстрации подобных знаков.

Согласно статье §86а Уголовного кодекса ФРГ, «использование символов антиконституционных организаций» наказывается лишением свободы до трёх лет или штрафом.

Нацистская символика, в том числе свастика, запрещена и уголовно наказуема не только в Германии, но и во многих странах, включая государства Европейского союза.

Планы Челидзе

Георгий Челидзе намерен зарегистрировать в Грузии политическую партию, на первом этапе зовет в неё «300 чистокровных грузинских мужчин». После регистрации он планирует нанести «мощный политический удар» по посольству Германии. По его словам, он «расскажет всему миру» о происходящем в Германии, включая, как он выражается, «политику замещения немецкого народа мигрантами».

Кто такой Георгий Челидзе

Лидер организации «Грузинское национальное единство» неоднократно оказывался в центре внимания СМИ и полиции.

В ноябре 2017 года его задержали на акции у здания Федерации футбола Грузии, где он протестовал против выхода игрока Гурама Кашия на поле с повязкой в цветах ЛГБТ. Причиной задержания стала стычка с полицией.

В мае 2018 года, когда на проспекте Руставели проходили протесты против рейдов в ночные клубы, включая Bassiani, и против наркополитики властей, Челидзе был одним из организаторов радикально настроенной контракции. Полиция тогда выставила кордон между двумя акциями и предотвратила столкновения.

1 сентября 2018 года Челидзе задержали по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он был приговорён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и вышел из тюрьмы 25 февраля 2022 года.

В одном из интервью он говорил, что был активным сторонником «Грузинской мечты», однако после принятия двух законов, которые он счёл неприемлемыми, понял, что «курс, взятый властью ещё в период правления Шеварднадзе, не изменится».

В соцсетях Челидзе нередко с сарказмом называют «единственным сыном-фашистом». На телеканале «Иберия» в 2018 году на вопрос ведущего, участвовал ли он в войне 2008 года, он ответил: «В 2008 году я не был на войне, я единственный сын, я тогда учился». От срочной службы в Грузии могут отказаться единственные сыновья в семье.

Подписывайтесь на нас в соцсетях