В Грузии задержаны 72 человека по обвинению в связях с «воровским миром»

В результате масштабной спецоперации, проведённой в Аджарии, задержаны 72 человека по подозрению в связях с «воровским миром». Среди задержанных — три женщины. Обвинение предъявлено ещё пятерым, часть из которых находится в заключении, а часть, предположительно, за границей.
К ответственности привлечён «вор в законе» Аслан Кобуладзе, по кличке «Аслан Батумский» или «Бабу». Среди задержанных – братья Пируз и Резо Цулукидзе, а также член их окружения Элдар Антадзе. Министерство внутренних дел не называет имён большинства задержанных.
Им предъявлены обвинения по пяти статьям:
- членство в «воровском мире»;
- поддержка преступной деятельности;
- участие в воровских собраниях;
- обращение к члену «воровского мира»;
- «воровская деятельность».
«В результате интенсивных скрытых мероприятий установлено, что обвиняемые участвовали в урегулировании воровских конфликтов и принимали решения по воровским вопросам», - заявил министр внутренних дел Гела (Гека) Геладзе.
