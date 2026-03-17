В Грузии задержаны 72 человека по обвинению в связях с «воровским миром»

В результате масштабной спецоперации, проведённой в Аджарии, задержаны 72 человека по подозрению в связях с «воровским миром». Среди задержанных — три женщины. Обвинение предъявлено ещё пятерым, часть из которых находится в заключении, а часть, предположительно, за границей.

К ответственности привлечён «вор в законе» Аслан Кобуладзе, по кличке «Аслан Батумский» или «Бабу». Среди задержанных – братья Пируз и Резо Цулукидзе, а также член их окружения Элдар Антадзе. Министерство внутренних дел не называет имён большинства задержанных.

Им предъявлены обвинения по пяти статьям:

членство в «воровском мире»;

поддержка преступной деятельности;

участие в воровских собраниях;

обращение к члену «воровского мира»;

«воровская деятельность».

«В результате интенсивных скрытых мероприятий установлено, что обвиняемые участвовали в урегулировании воровских конфликтов и принимали решения по воровским вопросам», - заявил министр внутренних дел Гела (Гека) Геладзе.