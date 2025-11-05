В Грузии задержаны десятки людей, связанные с «воровским миром»

В ходе спецоперации, проведённой по всей Грузии, были задержаны 34 человека, связанные с «воровским миром», участвовавшие в «урегулировании финансовых споров», сообщают в Министерстве внутренних дел. Обвинения заочно предъявлены и четырем лицам, проживающим за границей, а также двум находящимся в заключении и одному «вору в законе».

Следствие сообщает:

«Задержанные – так называемые члены «воровского мира» и лица, поддерживающие его деятельность вмешивались в урегулирование финансовых споров между гражданами, связывались с находящимися за границей «ворами в законе» и получали от них различные поручения, которые затем выполняли… С участием обвиняемых и сторон спора проводились так называемые «воровские разборки», на которых нарушителям условий назначались штрафы и им угрожали убийством. В этой преступной деятельности вместе с другими лицами активно участвовал и имел определяющую роль криминальный авторитет Эльмураз Мамедов».

Как сообщили в МВД спецоперация по задержанию Мирзы Алиева, связанного с «криминальным миром», проводилась в селе Кабали Лагодехского муниципалитета.

«По сотрудникам спецназа был открыт интенсивный огонь. В результате один из сотрудников спецназа получил тяжёлое ранение в грудь. В результате ответного огня полиции Мирза Алиев был ликвидирован на месте», — заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

В рамках следственных действий был задержан Давид Чубинидзе, начальник охраны Давида Микадзе, обвиняемого в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе (брата «вора в законе» Мераба Джангвеладзе). Микадзе находится за пределами Грузии, однако обоим будут предъявлены обвинения по статьям «приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «о незаконном завладение».

Расследование ведётся по статьям 223, 109 и 181 Уголовного кодекса Грузии. Преступления предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.