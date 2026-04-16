В Грузии завершена одна из крупнейших сделок на банковском рынке: «Базисбанк», входящий в холдинг китайской группы Hualing, приобрёл «Либерти банк».

Как говорится в пресс-релизе, в собственность «Базисбанка» перешли 95,99% акций «Либерти». Стоимость сделки не раскрывается, однако отмечается, что уже получены «все необходимые регуляторные разрешения». На данном этапе оба банка продолжат работать независимо, «обеспечивая полную непрерывность услуг, продуктов и клиентского опыта».

Таким образом, на грузинском банковском рынке, где лидируют «Банк Грузии» и TBC Bank, формируется третий крупный игрок.

«Либерти» известен, в частности, как банк, через который осуществляется выплата пенсий. Среди его ключевых акционеров ранее был близкий к властям бизнесмен Ираклий Рухадзе. Ранее он объявил о продаже другого актива — проправительственной телекомпании «Имеди».

Согласно заявлению, генеральный директор «Базисбанка» Давид Цаава возглавит также «Либерти банк», чтобы «обеспечить эффективное управление и плавный переход». По его словам, сделка «станет определяющим моментом в истории двух успешных банков».

«Приобретение «Либерти банка» создаёт уникальную возможность объединить человеческий потенциал и технологические возможности для создания сильной универсальной финансовой платформы, ориентированной как на корпоративный, так и на розничный сегменты. Эта сделка усиливает конкуренцию на рынке и позволит предоставить клиентам большую ценность, расширить доступ к финансированию и открыть новые возможности для бизнеса, способствуя экономическому росту Грузии», — заявил Цаава.

Генеральный директор «Либерти банка» Бека Гогичаишвили, в свою очередь, выразил уверенность, что «сделка откроет новую главу в развитии банка, создавая дополнительные возможности для клиентов, сотрудников и финансового сектора в целом, а также способствуя развитию экономики страны».

По итогам 2025 года активы «Базисбанка» составили 4,9 млрд лари (около $1,8 млрд), кредитный портфель — 3,3 млрд лари, депозитный портфель — 3,5 млрд лари, а чистая прибыль — 122,4 млн лари.

«Либерти банк» обслуживает более 1,7 млн розничных клиентов и свыше 60 тысяч малых и средних предприятий. Банк располагает около 500 сервис-центрами и до 700 банкоматов по всей стране. Число сотрудников превышает 5 600 человек.

Общие активы «Либерти банка» составляют 5,8 млрд лари (около $2,1 млрд), кредитный портфель — 4,2 млрд лари, депозитный портфель — 4,17 млрд лари, а чистая прибыль по итогам 2025 года — 128 млн лари.

Китайская группа Hualing работает в Грузии с 2007 года и вложила в различные проекты в стране несколько сотен миллионов долларов.