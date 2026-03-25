Кто владеет богатством в Грузии и как распределяется экономическая власть – рейтинг 100 самых богатых предпринимателей грузинской версии Forbes показывает, где концентрируется богатство, кто контролирует ключевые сектора и насколько близки бизнес и политика друг к другу.

Исследователи Forbes Georgia открыли Excel-файл, в который должны были внести список самых богатых предпринимателей Грузии и их данные, 13 месяцев назад – 21 февраля 2025 года. Больше всего времени ушло на уточнение информации. В результате из 500 предпринимателей была выбрана первая сотня.

«Особенно сложным оказалось общение с девелоперскими компаниями. Этот год в основном ушёл на сбор, структурирование и консолидацию информации», – сказал грузинской службе Радио Свобода главный редактор Forbes Georgia Шота Дигмелашвили.

Исследователи не подсчитывали капитал этих людей целиком, не оценивали стоимость их домов, картин, яхт, земель. Forbes подсчитал только стоимость их предпринимательских активов. В разговоре с Радио Свобода исследователи подчёркивают, что рейтинг основан только на проверенной информации – аудированных финансовых отчётах компаний и реальных активах.

То есть исследователи определяли ту стоимость, по которой бизнес может быть оценён на рынке, если владельцы решат продать активы.

Совокупная стоимость состояния 100 предпринимателей, включённых в рейтинг Forbes, превышает 60 миллиардов лари. По данным издания, этот показатель приближается к 60% ВВП и примерно в 3 раза превышает доходы государственного бюджета Грузии.

Этот рейтинг, среди прочих важных тенденций, показывает одну «концентрацию богатства»:

«Первое, что для меня интересно – это то, что даже в этом списке высок уровень неравенства. Даже здесь есть пирамида. В этой сотне топ-5 человек владеют 50% всего этого богатства», – говорит Радио Свобода Шота Дигмелашвили.

Кто входит в топ-5 самых богатых предпринимателей Грузии?

Список возглавляет 50-летний Михаил Ломтадзе . Стоимость его предпринимательских активов, по версии Forbes Georgia, достигает 16 миллиардов лари. Сфера деятельности – финансы и инвестиции. Он является членом Совета директоров и председателем правления АО «Kaspi.kz» – казахстанской технологической компании, в состав которой входит, в частности, АО «Kaspi Bank».

За ним с 7 миллиардами следует основатель и почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили. По данным Forbes, Бидзина Иванишвили накопил свое в России, в банковской и металлургической сферах. В Грузию он вернулся в 2003 году.

Англоязычная версия Forbes оценивает состояние Иванишвили в 2.7 млрд долларов (1522-е место в мире); он не входит в список 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Третье место занимает Георгий Джохтаберидзе . Стоимость его активов почти 3 миллиарда. Он владеет 75% акций лидера грузинского телекоммуникационного рынка – компании Magticom, основанной в 1996 году. По рейтингу Forbes, Magticom – 5-я в списке самых дорогих компаний в Грузии. Джохтаберидзе – зять второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе и коллекционер современного грузинского искусства.

На четвёртом место с более чем 2 миллиардами лари - Ираклий Рухадзе . Его активы включают 25% активов Magticom, 41% «Грузинского цемента», почти полностью Liberty Bank и полностью Rustavi steel. Рухадзе – активный сторонник «Грузинской мечты», недавно заявивший о продаже самого рейтингового телеканала Грузии – «Имеди».

На пятой строчке – Темур Чкония. Стоимость его предпринимательских активов – до 2 миллиардов лари. Он владеет 87% Coca-Cola Bottlers Georgia и 90% ООО T & K Restaurants, которому принадлежит сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, первый из которых открыл в 1999 году. Компания Чконии разливает безалкогольные напитки с 1993 года и сегодня владеет лицензиями Coca-Cola также в Армении и Азербайджане.

Какая индустрия является самой сильной?

На пять ведущих индустрий приходится 70% всего богатства: финансы, торговля, телекоммуникации, здравоохранение, недвижимость.

Шота Дигмелашвили говорит, что этот сектор усиливается не за счёт быстрой инновации, а через долгосрочное, постепенное накопление – «как будто это зацементированная сфера».

Это указывает на серьёзную проблему, говорит Тамта Микеладзе, директор Центра социальной справедливости:

«Видно, что реальная экономика, которая что-то производит и создаёт рабочие места, имеет малую долю, и в основном финансовый капитал является центральным двигателем экономики. Согласно этому рейтингу видно, что уровень индустриализации в стране очень низкий, практически отсутствует высокотехнологичное производство, очень слаб сектор, ориентированный на экспорт, и инновационный сектор. Исследование показало, что Грузия – это экономика, зависящая от услуг, импорта и финансов, а не от производства, которое имеет наибольший потенциал для занятости и дохода», – говорит Тамта Микеладзе.

Бизнес и политика

Ещё одна чёткая тенденция рейтинга Forbes – тесные связи бизнеса и политики.

Из этой сотни 12 предпринимателей имеют явные связи с политикой.

В списке, например:

Элгуджа Гоциридзе – с 2020 года депутат парламента от «Грузинской мечты», владеет 76% «Клиники Чачава», зарегистрированной в 2001 году. Его активы составляют 346 миллионов.

Ещё один действующий депутат от «Грузинской мечты» – Антон Оболашвили . Стоимость его активов составляет 244 миллиона. Он является единственным владельцем фармацевтической компании Globalpharm, основанной в 2004 году.

В списке миллионеров также депутат «Грузинской мечты» Шота Берекашвили . По данным Forbes, его состояние составляет 122 миллиона. Он владеет 50% BK Construction, основанной в 2017 году, основными направлениями которой являются строительство жилых квартир, коммерческой недвижимости и гостиниц.

Действующим депутатом от «Грузинской мечты» является и Заал Дугладзе. Вместе с братом Давидом Дугладзе он владеет 67% Dugladze Wine Company, основанной в 2013 году, основная деятельность которой – производство и торговля вином и крепкими напитками.

В списке мы видим немало бывших и тесно связанных с политикой предпринимателей:

Бидзина Иванишвили – основатель и почётный председатель «Грузинской мечты», бывший премьер-министр;

– основатель и почётный председатель «Грузинской мечты», бывший премьер-министр; Кахабер Окриашвили – многократный депутат парламента;

– многократный депутат парламента; Темур Коходзе – бывший депутат парламента;

– бывший депутат парламента; Мамука Хазарадзе – бывший депутат парламента, лидер партии «Сильная Грузия – Лело»;

– бывший депутат парламента, лидер партии «Сильная Грузия – Лело»; Бадри Джапаридзе – бывший депутат парламента, один из лидеров партии «Сильная Грузия – Лело»;

– бывший депутат парламента, один из лидеров партии «Сильная Грузия – Лело»; Гоча Чхаидзе – бывший губернатор и депутат парламента;

– бывший губернатор и депутат парламента; Арчил Гегенава – бывший депутат парламента;

– бывший депутат парламента; Вано Чхартишвили – бывший министр экономики и экс-депутат.

«Успех в бизнесе часто зависит от политической активности – то есть в Грузии тот, кто владеет бизнесом, имеет большее влияние на политику, и иногда наоборот – тот, кто усиливается в политике, растёт и в бизнесе», – говорит Тамта Микеладзе.

Женщины в списке богатых предпринимателей

Доля женщин в этом списке составляет 12%. Их бизнес в основном сосредоточен в торговле и супермаркетах.

Шота Дигмелашвили говорит, что этот показатель не является исключением в региональном и глобальном контексте:

«Если посмотреть, доля женщин кажется небольшой, но с точки зрения региона это хороший показатель, и в США и Восточной Европе примерно такой же уровень – около 12–15%».

Мака Асатиани — автоиндустрия, торговля, с её именем связан новый нефтеперерабатывающий завод в Кулеви;

— автоиндустрия, торговля, с её именем связан новый нефтеперерабатывающий завод в Кулеви; Нана Арошидзе — девелопмент, недвижимость;

— девелопмент, недвижимость; Дали Урушадзе — финансы;

— финансы; Нино Брегвадзе — продовольственная торговля;

— продовольственная торговля; Нана Джанашия — игорный бизнес;

— игорный бизнес; Лаура Лариони — транспорт, логистика;

— транспорт, логистика; Талико Цирекидзe — продовольственная торговля;

— продовольственная торговля; Хатия Гоглидзе — образование;

— образование; Тея Какабадзе — торговля бытовой техникой;

— торговля бытовой техникой; Нани Андиашвили — розничная торговля;

— розничная торговля; Мака Салуквадзе — продовольственная торговля;

— продовольственная торговля; Ирина Косашвили — продовольственная торговля.

Самым пожилым участником списка также является женщина – 90-летняя Лаура Лариони. Она владеет 38% Pace Georgia, основанной в 1993 году, основная деятельность которой – грузоперевозки и управление ими в порту Поти:

«Сначала мы думали, что она является формальным, номинальным владельцем компании. Однако нет – она реальный собственник. В этой компании в основном владельцами были люди её возраста. Некоторые умерли, некоторые переоформили доли на детей. Вероятно, компания была создана в период первых приватизаций в 90-е годы», — рассказывают авторы исследования.

О Лауре Лариони в публичных источниках очень мало информации. В отчёте «Transparency International Georgia» за 2017 год она указана как один из доноров «Грузинской мечты».

Наследие постсоветского капитализма – возраст предпринимателей

Рейтинг Forbes ясно показывает, что основной бизнес вообще принадлежит в основном людям пожилым.

69 предпринимателей - 40–60 лет;

27 предпринимателей – старше 60 лет;

Только 3 предпринимателя моложе 40 лет, из них двое – по 25 лет:

Давид Хечикашвили владеет 40% Iberia Business Group (IBG), основанной в 2017 году. Основная деятельность – продажа автомобилей и автозапчастей и гарантийное обслуживание. Он сын бизнесмена и бывшего министра спорта Тариела Хечикашвили.

Родившийся в 2000 году Дмитрий Нишнианидзе владеет 34% дистрибьюторской компании Sharm Trading, основанной в том же году. Ему также принадлежит 100% ООО «Мейдан», работающего в секторе недвижимости. Он имеет двойное гражданство Грузии и России.

«Очень бросается в глаза возраст – большинство старше 50. Большая часть богатства в Грузии по-прежнему принадлежит старой бизнес-элите», – говорит Тамта Микеладзе.

На вопрос Радио Свобода о том, были ли предприниматели, которые могли попасть в список, но не попали, исследователь Forbes отвечает, что да – в основном это владельцы девелоперских компаний:

«Представители строительного сектора не вошли, потому что не удалось агрегировать точную, доказательную информацию – ни из публичных источников, ни через личную коммуникацию. Бывает, что компания каждый новый корпус строит под новым ООО. Создаются отдельные юридические лица, что усложняет получение точной информации. Попытки личной проверки также оказались безрезультатными».

Основные финансовые данные основаны на отчётности за 2023 год, представленной на портале Службы надзора за бухгалтерским учётом, отчётностью и аудитом.

Информация о собственности получена из публичного реестра, портала финансовой отчётности, официальных сайтов компаний, через коммуникацию со связанными лицами и из других публичных источников.

