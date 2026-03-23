В Грузию прибыл представитель Госдепартамента США

В Тбилиси прибыл представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли — на этой неделе он проведёт ряд встреч. Об этом сообщает посольство США в Грузии.

«Он встретится с представителями правительства, частного сектора и грузинского гражданского общества», — анонсирует посольство США.

Питер Андреоли также отправится в Поти, «чтобы осмотреть американские инвестиции в порт, и посетит административную разделительную линию».

Питер Андреоли — и.о. заместителя руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.

20 марта Андреоли находился в посольстве Грузии в США, где сделал запись в книге соболезнований в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Грузинской православной церкви Илии II.

«Он выразил соболезнования грузинскому народу и отметил особые заслуги Патриарха перед Грузией», — написала в прошлую пятницу посол Тамар Талиашвили.

Питер Андреоли занимал в Госдепартаменте должность директора офиса по России в Госдепартаменте — одного из подразделений Бюро по делам Европы и Евразии. На этом посту он побывал и в Москве — в начале октября 2025 года — и провёл встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства.