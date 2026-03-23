В Грузию прибыл представитель Госдепартамента США

В Тбилиси прибыл представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли — на этой неделе он проведёт ряд встреч. Об этом сообщает посольство США в Грузии.
«Он встретится с представителями правительства, частного сектора и грузинского гражданского общества», — анонсирует посольство США.
Питер Андреоли также отправится в Поти, «чтобы осмотреть американские инвестиции в порт, и посетит административную разделительную линию».
Питер Андреоли — и.о. заместителя руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.
20 марта Андреоли находился в посольстве Грузии в США, где сделал запись в книге соболезнований в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Грузинской православной церкви Илии II.
«Он выразил соболезнования грузинскому народу и отметил особые заслуги Патриарха перед Грузией», — написала в прошлую пятницу посол Тамар Талиашвили.
Питер Андреоли занимал в Госдепартаменте должность директора офиса по России в Госдепартаменте — одного из подразделений Бюро по делам Европы и Евразии. На этом посту он побывал и в Москве — в начале октября 2025 года — и провёл встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства.
- В ноябре 2024 года США при администрации Джо Байдена приостановили многолетнее стратегическое партнёрство с Грузией — после того как «Грузинская мечта» заморозила евроинтеграцию до конца 2028 года и применила силу против участников протестов.
- «Грузинская мечта» рассчитывала восстановить отношения с администрацией Трампа, однако, несмотря на письма и публичные заявления в поддержку Вашингтона, контакты оставались ограниченными. В 2025 году посольство США сообщило, что находящийся под санкциями почётный председатель партии Бидзина Иванишвили отказался встретиться с американским послом — чтобы выслушать послание администрации Трампа.
- В последнее время представители грузинских властей провели ряд встреч в Вашингтоне — в Госдепартаменте, Министерстве финансов и на Капитолийском холме. Лидеры «Грузинской мечты» по-прежнему рассчитывают на перезагрузку отношений с США, однако санкции не сняты, партнёрство не возобновлено.
- 18 марта США включили Грузию в список стран с «высокими миграционными рисками». С апреля 2026 года для получения американской визы гражданам Грузии потребуется внести залог до 15 тысяч долларов; вместо многократных виз сроком на десять лет будут выдаваться краткосрочные одноразовые.
