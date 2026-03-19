США включили Грузию в список стран с «высокими миграционными рисками». Уже с апреля 2026 года для получения американской визы гражданам Грузии нужно будет внести залог – до 15 тысяч долларов. Кроме того, вместо привычных многократных виз сроком на десять лет им будут выдавать краткосрочные одноразовые визы. Официальная причина таких изменений – нарушения визового режима. Представители оппозиции считают, что это решение объясняется и снижением уровня доверия в отношениях с США и возможные признаки международной изоляции страны.

Камбоджа, Эфиопия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа – Новая Гвинея, Сейшелы, Тунис и… Грузия. По мнению Госдепартамента США, эти страны объединяет показатель «высоких миграционных рисков». Грузия вошла в группу из 12 стран, гражданам которых при оформлении американской визы потребуется внести финансовый залог – до 15 тысяч долларов. В целом подобные ограничения действуют примерно для 50 стран. При этом в списке нет ни одного соседа Грузии – ни Армении, ни Азербайджана, ни России, ни Турции.

Это решение касается не только правил въезда в США, считают наблюдатели. Оно также может повлиять на международную репутацию страны, отражает миграционные тенденции и рассматривается как знак более широких политических проблем.

Что изменилось: визы с финансовым залогом

Посольство США в Тбилиси ежегодно выдавало порядка пяти тысяч неиммиграционных виз. В ближайшие месяцы это число, вероятно, снизится.

Госдепартамент США включил Грузию в так называемую «пилотную программу визовых гарантий», которая распространяется еще на 49 стран. Со 2 апреля 2026 года граждане Грузии, запрашивающие туристические и деловые визы (категории B1/B2), должны будут внести финансовый залог в размере 5, 10 или 15 тысячи долларов. Размер залога будет определять консульский офицер в каждом конкретном случае во время собеседования.

Речь идет о возвратной сумме, то есть деньги возвращают, если заявитель соблюдает визовые условия и вовремя покидает США после своего путешествия, и если виза не была использована.

Меняются и сроки действия самих виз. Если раньше часто выдавались многократные визы сроком на 10 лет, то теперь, даже при соблюдении всех требований, речь идет лишь о выдаче однократной визы сроком до трех месяцев.

В посольстве США грузинской службе Радио Свобода уточнили, что все эти правила связаны с гражданством заявителя и будут применяться ко всем гражданам Грузии, независимо от того, в какой точке мира они подают документы на визу.

Программа рассчитана до 5 августа 2026 года. Пока неизвестно, будет ли она продлена.

Почему Грузия оказалась в списке

Официальная причина, которую называют американские власти – высокий уровень нарушений визового режима. Об этом же говорят и в Министерстве иностранных дел Грузии. Там призывают граждан соблюдать визовые правила, чтобы сохранить возможность диалога с США по этому вопросу.

По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2024 году доля граждан Грузии, превысивших разрешенный срок пребывания по визам B1/B2, составила 7,43%. Речь идет о 690 случаях. Всего в тот год по таким визам в США находились 9 292 гражданина Грузии. Из них 22 человека покинули страну с опозданием, а около 668 остались в США.

В Госдепартаменте США заявляют, что пересматривают визовую политику, чтобы сократить число нарушений и снизить нагрузку на государственные ресурсы.

«Государственный департамент проводит полный пересмотр политики скрининга и проверок, чтобы гарантировать, что иммигранты из стран с высоким уровнем риска не будут незаконно пользоваться социальной помощью в Соединенных Штатах и не станут бременем для государства», – говорится в заявлении Госдепа.

Экономический фактор играет важную роль. По оценкам американских властей, депортация одного человека обходится примерно в 18 тысяч долларов.

«Государственный департамент позволит сэкономить налогоплательщикам США до 800 миллионов долларов в год, которые в противном случае потребовались бы для депортации иностранцев, остающихся в стране сверх установленного срока», – заявляют в Госдепе.

Согласно данным Иммиграционной и таможенной службы США, только в 2024 году из страны были выдворены 833 гражданина Грузии.

Новая визовая политика США – часть более широкой практики ужесточения миграционного контроля. В 2025 году президент Дональд Трамп усилил меры по депортации и ввел дополнительные ограничения на иммиграционные визы. С 21 января 2026 года США приостановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран, включая Грузию. Такие визы давали право на постоянное проживание и работу в стране – их получали, например, по программе воссоединения семей, через трудоустройство или лотерею «грин-карт».

По разным оценкам, ежегодно по легальным иммиграционным визам в США уезжали около 2 500 граждан Грузии.

В последние годы заметную долю составляла и нелегальная миграция через границу с Мексикой. В отдельные месяцы 2023 года более 1 200 граждан Грузии пытались пересечь границу, что в среднем составляло 30–40 человек в день. В 2025 году эти показатели снизились. Среди причин – новая политика администрации США, в частности немедленные депортации после пересечения границы и аннулирование программы CBP One.

CBP One — это официальное мобильное приложение Службы таможенного и пограничного контроля США, которое использовалось для записи на прием, подачи информации о въезде и взаимодействия с миграционными службами. В последние годы оно стало особенно известно тем, что через него мигранты могли записываться на подачу запроса на убежище или пересечение границы в определенных пунктах въезда. Как правило, приложение использовалось мигрантами, находящимися на территории Мексики у границы с США.

Политический контекст: не только миграция

Решение США принимается на фоне осложнения отношений с Грузией. 30 ноября 2024 года Вашингтон при администрации Джо Байдена приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси и ввела финансовые санкции против Бидзины Иванишвили и его приближенных. Это произошло после того, как «Грузинская мечта» отложила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года и разогнала проевропейские акции протеста.

В последние месяцы представители грузинских властей проводили встречи в Вашингтоне: в Госдепартаменте, Министерстве финансов и с членами Конгресса. Лидеры правящей партии заявляли, что рассчитывают на «перезагрузку» отношений с США. Однако санкции, введенные ранее, остаются в силе, а стратегическое партнерство не восстановлено.

В этих условиях визовые ограничения воспринимаются частью оппозиции не только как миграционная мера, но и как политический сигнал. Один из лидеров партии «Лело» Григол Гегелия считает, что включение Грузии в список стран с «высокими миграционными рисками» связано не только с нарушениями визового режима, но и с ухудшением отношений с США.

«С одной стороны, это, безусловно, связано с миграционной динамикой и той негативной практикой, которая сложилась за годы, когда граждане Грузии остаются в тех или иных странах после истечения срока визы. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что это обусловлено и дипломатическими, и политическими причинами, и в этом, конечно, есть ответственность «Грузинской мечты». Подтверждением этого является то, что Грузия – единственная страна региона, попавшая в этот список, тогда как, например, Армения или Азербайджан туда не вошли», – заявил Гегелия.

Бывший глава Национального банка Грузии, оппозиционный экс-депутата Роман Гоциридзе также говорит о репутационных последствиях. По его оценке, нахождение страны в одном списке с беднейшими государствами Африки и рядом стран Азии негативно влияет на ее имидж и может свидетельствовать о риске международной изоляции.

«Это позорное решение, наносящее ущерб имиджу страны. Это вердикт в отношении безликого правительства «Грузинской мечты», из-за которого сильно страдают наши граждане. <....>. Постепенно мы начинаем приобретать признаки изолированной страны. К сожалению, впереди нас ждет еще много неприятных сюрпризов, пока мы не избавимся от этого режима», – пишет он в Facebook.

О возможных дальнейших шагах со стороны США предупреждают и американские политики. Конгрессмен-республиканец, автор MEGOBARI Act Джо Уилсон связывает решение с действиями правящей партии «Грузинская мечта».

«К сожалению, криминальный режим «Грузинской мечты» сделал Грузию ненадежным и высокорисковым партнером. «Грузинская мечта» превратила страну в вектор китайского влияния», – пишет он в социальной сети Х, и добавляет, что, если грузинские власти не изменят курс, «потребуются еще более жесткие меры».

Подписывайтесь на нас в соцсетях