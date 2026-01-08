В Грузии уточняют данные о нахождении граждан страны на захваченном США танкере

Агентство морского транспорта Грузии прокомментировало информацию о том, что шесть членов экипажа захваченного военными США в Атлантическом океане нефтяного танкера Marinera (ранее Bella 1), включая капитана, являются гражданами Грузии.

Ведомство «в настоящее время уточняет фактические обстоятельства, в том числе осуществляет идентификацию судовладельческой компании и сбор информации о грузинских членах экипажа».

Информацию о присутствии граждан Грузии на борту танкера распространили российские государственные агентства. По их данным, среди экипажа также находятся 20 граждан Украины и 2 гражданина Российской Федерации.

По данным издания «Новая газета – Европа», танкер принадлежит российской компании «Буревестмарин». Директор и единственный владелец компании — предприниматель из аннексированного Крыма Илья Бугай, согласно информации Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (IMO) и российского Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт седьмого января на пресс-конференции заявила, что у береговой охраны есть постановление американского суда, разрешающее арест судна, и оно распространяется также на его экипаж. А это значит, что его можно доставить в США и привлечь к ответственности.

Танкер Marinera в Атлантическом океане 7 января задержали военные США при поддержке британских коллег. В момент захвата танкер находился недалеко от Исландии и Фарерских островов, а после задержания он направился к северному побережью Шотландии. В конце декабря танкер был перерегистрирован в России и в момент задержания шёл под российским флагом. Минтранс России подтвердил задержание Marinera властями США и осудил его.

Танкер Marinera (Bella 1) с 2024 года находится под американскими санкциями за перевозку иранской нефти. По данным властей США, судно в августе 2025 года вышло из Ирана и направилось в Венесуэлу (легкая иранская нефть используется для того, чтобы «разбавлять» тяжелую венесуэльскую). На момент подхода к побережью Венесуэлы в середине декабря оно шло без национального флага и считалось «безгосударственным». 21 декабря военные США пытались перехватить его в Карибском море. Однако экипаж танкера отключил GPS-трекеры и развернул судно обратно в Атлантический океан. Судно включило транспондер только 1 января.

После попытки захвата судна у берегов Венесуэлы в конце декабря моряки нарисовали на борту судна российский флаг и сообщили, что оно переведено под юрисдикцию России. Танкер после этого был переименован и внесён в Российский морской регистр судоходства: теперь он зарегистрирован под названием Marinera, ходит под флагом России и имеет порт приписки в Сочи. Минтранс России подтвердил, что изменения были проведены 24 декабря 2025 года.

Кремль после переименования танкера призвал США прекратить преследование корабля и направил в США дипломатическую ноту по этому поводу. Несмотря на это, военные США продолжили преследовать танкер. В ответ, как сообщается, Россия направила в Северное море подводную лодку и другие военные суда для сопровождения танкера. Но они не помешали захвату судна.

МИД Китая – страны, в которую поставлялась венесуэльская нефть – заявил, что задержание танкера «серьёзно нарушает международное право», и вновь заявил о неприемлемости санкций, не одобренных Советом безопасности ООН.

В декабре Соединённые Штаты объявили, что будут задерживать танкеры, перевозящие нефть из Венесуэлы в нарушение санкционного режима. Несколько танкеров были задержаны.

