В июне россияне вывели за рубеж максимум валюты с 2018 года

В июне 2022 года россияне перевели в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов. Это максимальное значение с 2018 года – с начала публикации такой статистики Центральным Банком России. О ситуации рассказывает РБК.

Выведенная сумма составляет 10% от общего объёма средств на зарубежных счетах россиян: на 1 июля они официально хранили там 44,7 миллиарда долларов. По сравнению с маем 2022 года, объём выведенных средств увеличился более чем в три раза.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 2022 года. В месяц российского вторжения в Украину россияне вывели за рубеж 4,3 миллиарда долларов. Все цифры приведены с учётом среднего курса доллара за отчётный месяц.

Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин считает, что всплеску переводов на иностранные счета способствовало два фактора. Во-первых, размещение долларов и евро на внутреннем рынке стало невыгодным. Во-вторых, Банк России смягчил ограничения по переводам за рубеж, которые были введены после вторжения России в Украину.