В Израиле заявили о предотвращении покушения на Итамара Бен-Гвира

Израильская служба внутренней безопасности ШАБАК сообщила в среду о предотвращении покушения на министра национальной безопасности, ультраправого политика Итамара Бен-Гвира, планировавшегося палестинской группировкой ХАМАС, которая признана в США и ЕС террористической организацией.

В заявлении ШАБАК уточняется, что нападение планировалось с использованием дронов со взрывчаткой. По информации службы, в последние недели в ходе совместной операции с армией были арестованы члены ячейки ХАМАС, действовавшей в районе Хеврона на оккупированном Западном берегу. Итамар Бен-Гвир проживает в израильском поселении неподалёку от Хеврона.

В телеграме он поблагодарил ШАБАК за «арест ещё одной ячейки», которая пыталась его убить, пообещав, что задержанные столкнутся с жёсткими условиями содержания в тюрьме. ШАБАК заявил, что ячейка на Западном берегу «подозревается в том, что действовала под руководством активистов ХАМАС в Турции».

Итамар Бен-Гвир является сторонником аннексии Западного берега, известен своими резкими высказываниями и неоднократно выступал против любых переговоров с ХАМАС о прекращении боевых действий в Газе. Он считается самым радикальным министром в коалиционном правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое называют одним из самых правых в истории Израиля. На прошлой неделе Итамар Бен-Гвир посещал Грузию.