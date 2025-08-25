В Грузию прибыл ультраправый израильский министр Итамар Бен-Гвир

Министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир посещает Грузию. Он встретился с премьером Ираклием Кобахидзе и другими представителями правительства «Грузинской мечты», в том числе с министром внутренних дел Гелой Геладзе.

Это первый визит высокопоставленного израильского политика в Тбилиси после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны в Газе, указывает грузинская служба Радио Свобода.

В МВД Грузии сообщили, что стороны сосредоточились на текущем «тесном и эффективном сотрудничестве» правоохранительных структур и отметили важность обмена опытом и лучшими практиками. Грузинская сторона заявила о готовности расширять партнёрство по различным направлениям. Бен-Гвир, в свою очередь, поблагодарил за приём и выразил готовность углублять кооперацию по приоритетным направлениям.

Israel National News утверждает, что Бен-Гвир передал Кобахидзе материалы, которые, по его словам, демонстрируют, как ХАМАС похищает гуманитарные грузы. Он также заявил, что «вопреки пропаганде» в Газе нет голода и дефицита продовольствия. Кроме того, министр подчеркнул, что Израиль «уничтожает Иран и «Хезболлу» и продолжает бороться с ХАМАС в Газе», настаивая на том, что «мир не должен позволить ХАМАС остаться в Газе – он должен быть уничтожен».

Согласно тому же источнику, Кобахидзе заявил, что Тбилиси заинтересован в укреплении связей между странами и народами: «У нас прекрасные отношения с еврейской общиной в Грузии и с многочисленными израильскими туристами, и мы с удовольствием посетим Израиль».

Позиция ООН по ситуации в секторе Газа расходится с заявлениями Бен-Гвира. 22 августа 2025 года организация официально объявила о наличии голода в секторе – впервые на Ближнем Востоке; по оценкам, около 500 тысяч человек находятся на грани «катастрофического» голода. Глава гуманитарной помощи ООН Том Флетчер тогда заявил, что голода можно было бы избежать и что из-за «систематических препятствий со стороны Израиля» продовольствие не попадает на палестинские территории.

Итамар Бен-Гвир остаётся одной из самых спорных фигур в израильском правительстве. В 2025 году Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ввели в отношении него визовые и финансовые санкции, обвинив в «подстрекательстве к насилию против палестинцев» на Западном берегу.

Почти за два месяца до приезда Бен-Гвира посольство Израиля публично раскритиковало МИД Грузии после того, как заместитель министра посетил мероприятие в посольстве Ирана, посвящённое памяти погибших во время «атаки, осуществлённой израильским режимом», и выразил Тегерану солидарность.