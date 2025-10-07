В Израиле вспоминают жертв атаки ХАМАС на юг страны 7 октября 2023 года

В Израиле во вторник проходят памятные мероприятия по случаю второй годовщины нападения на юг страны групп радикальных исламистов, в том числе из палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США, Евросоюзе, а также в самом Израиле.

Семьи погибших и выжившие при теракте собрались утром, чтобы почтить память жертв, на месте проведения музыкального фестиваля Nova. Его зрители и участники два года назад стали одними из первых жертв смертоносной атаки. Nova Music Festival проходил в завершение еврейского праздника Суккот в пустыне Негев, недалеко от кибуца Реим. Это поселение расположено вблизи сектора Газа, границу которого боевики пересекли на рассвете 7 октября 2023 года.

На месте, где проходил музыкальный фестиваль, боевики убили 360 человек, десятки были похищены. Всего на мероприятии было 3500 участников. С момента кровавого нападения это место стало мемориалом жертвам, к которому снова несут цветы, зажигают свечи. Одна из сотен пришедших сюда во вторник два года спустя - Юрит Барон, чья дочь Юваль и её жених Моше Шуваль были убиты. «Я здесь, чтобы быть с ней, потому что это последний раз, когда она была жива», - сказала 57-летняя мать погибшей, добавив, что только здесь она может почувствовать присутствие дочери. Собравшиеся на памятную церемонию провели минуту молчания.

Памятные церемонии будут проходить в Израиле в течение всего дня. Акция уже состоялись в кибуце Кфар-Аза, жители которого ждут возвращения из сектора Газа двух заложников Зива и Гали Берман. Во второй половине дня траурные мероприятия пройдут ещё в одной из наиболее пострадавших общин — кибуце Нир-Оз. В десятом часу вечера в парке Ха-Яркон в Тель-Авиве состоится церемония с участием семей погибших, которая будет транслироваться по израильскому телевидению.

Общее число жертв атаки ХАМАС на юг Израиля составляет около 1200, 251 человек был захвачен в заложники. Предположительно, на палестинской территории всё ещё удерживаются 48 заложников, и живы из них лишь 20.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторую годовщину теракта вновь призвал к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, остающихся в плену в секторе Газа. «Ужас того мрачного дня навсегда останется в памяти каждого из нас», — говорится в заявлении Гутерриша. Он одновременно призвал Израиль и ХАМАС воспользоваться возможностью прекратить боевые действия, пока идут переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа.

В ответ на кровавое нападение ХАМАС Израиль начал крупную армейскую операцию в секторе Газа. Как утверждает подконтрольный радикальной группировке Минздрав этой территории, в ходе продолжающейся войны были убиты не менее 67,160 палестинцев. Многие страны мира критикуют израильскую операцию, указывая на гибель мирных жителей и ухудшение гуманитарной ситуации в секторе.

К двухлетию со дня нападения ХАМАС на Израиль Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опубликовало последние данные о разрушениях в секторе Газа в результате военных действий. В отчёте говорится о повреждении или разрушении на этой палестинской территории до 80% всех строений.

Европейские лидеры во вторую годовщину трагических событий выразили надежду на прекращение огня и возвращение заложников. Надежду на прочный мир высказала, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы никогда не забудем ужас нападений ХАМАС 7 октября и боль, которую группировка причинила невинным жертвам, их семьям и всему народу Израиля два года назад», — заявила фон дер Ляйен. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал пост в соцсетях, отметив, что он повторяет призыв французских властей к освобождению заложников и безотлагательному прекращению огня.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье, опубликованной во вторник в газете «Таймс», призвал студентов не присоединяться к пропалестинским протестам, подчеркнув, что проведение запланированных на вторую годовщину митингов было бы «не по-британски».

В Египте во вторник, как ожидается, продолжатся непрямые переговоры между представителями Израиля и ХАМАС, направленные на освобождение заложников и заключение соглашения с целью завершения войны. Близкие к ХАМАС источники агентства France-Presse охарактеризовали нынешние контакты как «позитивные». По их словам, позитивным стал первый раунд переговоров, прошедший в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх в понедельник и длившийся около 4-х часов.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила во вторник об обнаружении ракеты, выпущенной по израильской территории с севера сектора Газа. По информации военных, это произошло после того, как в Нетив-ха-Асаре, на юге Израиля раздались звуки сирен. Сообщений о пострадавших не поступало. ХАМАС информацию не комментировал.

В конце сентября Белый дом опубликовал мирный план президента Дональда Трампа, предусматривающий прекращение огня в секторе Газа, освобождение захваченных израильских заложников, сотен палестинских заключённых, а также устанавливающий принципы послевоенной реконструкции Газы — без участия группировки ХАМАС и с активным вовлечением международного сообщества, включая страны Ближнего Востока и США. Переселение жителей из Газы и израильская оккупация сектора при этом исключаются.

Проект Трампа, как отмечалось, поддержали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, европейские державы, а также ведущие арабские и исламские страны. ХАМАС, как сообщил 3 октября телеканал «Аль-Джазира», согласилась выдать Израилю удерживаемых заложников и передать власть в секторе Газа независимой администрации в рамках мирного урегулирования в регионе. Группировка заявила, что готова к переговорам по мирному плану, предложенному Трампом. Одновременно в организации отметили, что вопросы должны решаться «в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры», в которой ХАМАС «будет участвовать и вносить ответственный вклад». Эта формулировка прямо противоречит плану президента США, потребовавшего от движения полностью покинуть сектор.





