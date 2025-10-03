ХАМАС согласился передать власть в секторе Газа независимой администрации

Движение ХАМАС согласилось выдать Израилю удерживаемых заложников и передать власть в секторе Газа независимой администрации в рамках мирного урегулирования ситуации в регионе. Об этом сообщила «Аль-Джазира».

Организация заявила, что готова к переговорам по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом. Ранее в пятницу он выдвинул движению ультиматум, потребовав принять весь план до вечера воскресенья.

В своем заявлении ХАМАС не выражает прямой поддержки другим частям плана Трампа в отношении будущего Газы и палестинских территорий в целом, отмечая, что эти вопросы по-прежнему обсуждаются, пишет Би-би-си.



