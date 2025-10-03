Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

ХАМАС согласился передать власть в секторе Газа независимой администрации

Демонстрация в поддержку Газы, архив
Демонстрация в поддержку Газы, архив

Движение ХАМАС согласилось выдать Израилю удерживаемых заложников и передать власть в секторе Газа независимой администрации в рамках мирного урегулирования ситуации в регионе. Об этом сообщила «Аль-Джазира».

Организация заявила, что готова к переговорам по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом. Ранее в пятницу он выдвинул движению ультиматум, потребовав принять весь план до вечера воскресенья.

В своем заявлении ХАМАС не выражает прямой поддержки другим частям плана Трампа в отношении будущего Газы и палестинских территорий в целом, отмечая, что эти вопросы по-прежнему обсуждаются, пишет Би-би-си.


XS
SM
MD
LG