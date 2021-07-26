Вору в законе Дато Краснодарскому дали восемь лет строгого режима

Краснодарский краевой суд признал 37-летнего Давида Джангидзе в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Он известен в криминальном мире как «Дато Краснодарский».

Джангидзе приговорили к восьми годам колонии строгого режима. В суде отметили, что это первый в регионе приговор вору в законе.

«Показания об обстоятельствах приобретения Джангидзе высшего положения в преступной иерархии дали как свидетели, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, так и представители уголовной среды – лица, осужденные за совершение преступлений», –​ сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Помимо срока, Джангидзе назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, во время следствия Джангидзе находился в СИЗО-1 Краснодара. В суд дело поступило в конце марта, разбирательство растянулось на около 50 заседаний.

Джангидзе родился в Таганроге Ростовской области, сообщает портал «Прайм Крайм». Впервые он был осужден в 2002 году на три года условно за грабеж, «коронован» в июне 2013 года.

Его задержали в Москве в марте 2014 года по обвинению в вымогательстве, но спустя несколько месяцев освободили за отсутствием доказательств вины.

В феврале 2015 года Джангидзе отбыл 15 суток административного ареста за конфликт с инспекторами ДПС в Краснодаре.

В марте 2018 года был осужден на три года за хранение наркотиков, отбывал срок в исправительной колонии № 1 в Кургане. После освобождения прибыл в Краснодар, где был задержан по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.​