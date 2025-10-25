СГБ Грузии: задержаны трое граждан Китая при попытке незаконной покупки 2 кг урана

В Тбилиси задержаны трое граждан Китая, которые, по информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии , пытались приобрести два килограмма ядерного материала – урана. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе.

По данным ведомства, участники преступной группы планировали незаконно перевезти радиоактивное вещество в Китай через территорию России.

«В результате совместной операции департаментов контрразведки и специальных операций СГБ в Тбилиси были задержаны трое граждан Китая при попытке приобрести два килограмма урана. Преступная группа намеревалась купить радиоактивное вещество за 400 тысяч долларов США и затем переправить его в Китай через территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении СГБ.

Согласно заявлению службы, один из граждан Китая, находившийся в Грузии с нарушением режима пребывания, пригласил в страну экспертов, заинтересованных в покупке урана, и активно искал источники ядерного материала. Координация действий преступной группы осуществлялась из Китая.

В ходе следствия были обысканы временные места проживания задержанных в Тбилиси и Батуми.

Расследование ведётся по первой части статьи 230 Уголовного кодекса Грузии («Незаконное обращение с ядерными и радиоактивными материалами»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Другие детали представитель СГБ на брифинге не сообщил.