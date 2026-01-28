В Лагодехи трое мужчин нанесли «различные телесные повреждения» четырем полицейским - МВД

В Лагодехи по обвинению в нападении на полицейских, задержаны трое мужчин. Как сообщают в МВД, четверо сотрудников полиции получили «различные телесные повреждения». Задержанным 25, 36 и 32 года, двое из них ранее были судимы, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Грузии.

Инцидент произошёл во вторник, 27 января. По версии следствия, в одном из сёл Лагодехского муниципалитета сотрудники полиции «при исполнении служебных обязанностей» остановили трёх человек «для проверки». В этот момент задержанные «оказали сопротивление полиции и нанесли как словесные, так и физические оскорбления», говорится в сообщении МВД.

Что именно стало причиной конфликта и на каком основании проводилась проверка, в пресс-центре МВД не уточняют. Согласно той же информации, «в результате насильственных действий четверо сотрудников Министерства внутренних дел получили различные повреждения».

Расследование ведётся по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за нападение на сотрудника полиции. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.