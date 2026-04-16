В Минэкономики официально подтвердили выход Starbucks на рынок Грузии

Бренд Starbucks официально выходит на грузинский рынок, сообщает агентство «Производи в Грузии» при Минэкономики страны. Первые магазины сети откроются в Тбилиси летом 2026 года в партнерстве с Alshaya Group – одной из крупнейших лицензированных партнёрских сетей Starbucks в мире. Расширение бренда в Грузии рассматривается как стратегически важный шаг для глобальной сети Starbucks.

Первый объект Starbucks появится на проспекте Илии Чавчавадзе, в комплексе Axis Towers. В ближайшие месяцы планируется открытие новых объектов не только в столице, но и в других городах страны. Согласно заявлению компании, проект направлен на создание новых рабочих мест, поддержку местных поставщиков и вклад в экономическое и социальное развитие Грузии.

«Это важная иностранная инвестиция и, что важно, чёткий сигнал для других инвесторов о привлекательности грузинского рынка. Согласно различным авторитетным рейтингам, Грузия является лидером не только в широком регионе, но и в Европе в целом с точки зрения дружественной бизнес-среды и инвестиционной привлекательности. Мы ожидаем, что Грузия заинтересует не только Starbucks, но и другие известные глобальные бренды», - заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надарешвили.

Кувейтская Alshaya Group управляет более чем 800 объектами Starbucks в Турции, Казахстане, Азербайджане и странах Ближнего Востока, а всего в портфеле компании – 2 000 магазинов Starbucks в 13 странах, сообщает «Производи в Грузии».

Starbucks работает с 1971 года и является одним из ведущих мировых поставщиков специализированного кофе. Сегодня сеть компании насчитывает более 40 000 объектов по всему миру.

Ранее грузинские СМИ не раз сообщали о планах Starbucks выйти на рынок страны, однако информация не подтверждалась.