СМИ: в Грузии откроются кофейни Starbucks

Starbucks выходит на рынок Грузии, сообщает издание BMG. Отмечается, что бренд в страну завозит кувейтская компания Alshaya Group, а на грузинском рынке непосредственно будет работать её турецкий офис.

Представители Starbucks уже несколько раз посещали Тбилиси, в течение текущей недели ожидается очередной визит для уточнения последних деталей, передаёт издание.

«Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в Alshaya Group. В случае получения ответа новость будет дополнена.

Ранее грузинские СМИ сообщали о планах Starbucks выйти на рынок страны, однако информация не подтверждалась.

По данным BMG, первый филиал в Тбилиси откроется в районе Ваке в марте 2026 года. Также запланировано открытие ресторана формата фуд-корта в Tbilisi Outlet Village. Партнёр и совладелец компании Georgian Outlets and Resorts Group Гуга Цанава подтвердил, что переговоры со Starbucks продолжаются:

«Я не могу официально подтвердить выход бренда от его имени. Но от нашего лица могу сказать, что переговоры действительно идут. В Tbilisi Outlet Village речь идёт об открытии одного объекта. Интерес к проекту проявлялся ещё до пандемии, но тогда процесс был приостановлен. Сейчас работы продолжаются примерно год», – отметил Цанава.

Starbucks – американская компания и крупнейшая сеть кофеен в мире. Первый Starbucks открылся 30 марта 1971 года в Сиэтле.

Alshaya Group – оператор франшиз международных брендов. Согласно официальному сайту компании, у неё семь кофеен Starbucks в Азербайджане.