В Москве отменён концерт актёра и телеведущего Ивана Урганта

В Москве отменён концерт Ивана Урганта, который должен был пройти 2 февраля на территории завода «Флакон». В сообщении в соцсетях артиста отмечается, что это стало «полной неожиданностью для всех». Первоначально концерт должен был пройти еще в октябре, однако был перенесен на февраль.

«Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», – написал Ургант.

Актёр и телеведущий в первый же день российского вторжения в Украину высказался против войны, написав в своем инстаграме: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ».

Его авторская передача «Вечерний Ургант» на Первом канале была отменена. Однако официально о прекращении сотрудничества с ведущим телеканал не объявлял.

Герой Урганта не появился в очередном новогоднем фильме «Ёлки», вышедшем на экраны в декабре.

В августе «группа по расследованию антироссийских действий», созданная при участии партии «Справедливая Россия – За правду», внесла Ивана Урганта в список «агентов иностранного влияния».