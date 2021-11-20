Польша заявила, что вечером 18 ноября белорусские службы привезли на грузовиках сотни мигрантов обратно к границе и подтолкнули их к попытке нелегально пройти на территорию Польши. Как сообщает агентство Reuters, это произошло через несколько часов после того, как мигранты покинули лагерь на белорусско-польской границе.

Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская заявила, что когда мигранты пытались пересечь границу, белорусские войска ослепляли польских пограничников лазерами, некоторые мигранты бросали бревна – четыре пограничника получили легкие травмы.

По утверждению польских властей, лагерей мигрантов на границе больше нет. Сотни граждан Ирака улетели на родину 18 ноября, но часть людей осталась на территории транспортно-логистического центра недалеко от границы, который им предоставила Беларусь. Попытки пересечь границу продолжаются и становятся более агрессивными, передает AP News.

Как сообщил белорусский Госпогранкомитет, с 21 ноября Польша приостанавливает железнодорожное сообщение с Беларусью через пункт пропуска «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны). Ранее Польша выдвинула Беларуси ультиматум, потребовав стабилизировать обстановку на границе до 21 ноября – в противном случае железнодорожный пункт в Кузнице будет закрыт.

Страны ЕС обвиняют в организации миграционного кризиса на границе белорусские власти. За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны – члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой размещены военнослужащие.

По словам Александра Лукашенко, вполне возможно, что белорусские службы помогали мигрантам попасть в Польшу. «Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию», – заявил Лукашенко в интервью BBC. Однако он отрицает, что приглашал тысячи людей, чтобы спровоцировать кризис на границе.

Официальный Минск утверждает, что убеждают мигрантов вернуться домой, но те отказываются. Одновременно многие беженцы говорят, что белорусские власти не позволяют им даже вернуться в Минск из лесов вдоль границы.

За последние месяцы, по данным Reuters, в приграничных районах умерли не менее 8 человек, включая 19-летнего сирийца, утонувшего в реке при попытке добраться до территории ЕС вплавь.

США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – по обвинению в фальсификации итогов выборов и жестоком подавлении массовых протестов.