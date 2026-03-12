В МУС начато расследование по иску против властей Беларуси

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) сообщила в четверг о начале расследования предполагаемых преступлений против человечности, в которых обвиняют власти Беларуси во главе с Александром Лукашенко.

Беларусь не является членом МУС, но иск был подан Литвой, которая ратифицировала Римский статут. В жалобе говорится о преступлениях, которые привели к депортации оппонентов белорусского правительства.

Прокуратура МУС установила, что по меньшей мере часть предполагаемых преступлений была совершена на территории Литвы, что даёт этому международному суду юрисдикцию на рассмотрение дела.

Прокуратура заявила, что есть основания полагать, что действия Минска были направлены против «реальных или предполагаемых оппонентов» Лукашенко. «Также есть разумные основания полагать, что преступления были совершены в рамках широкомасштабных и систематических преследований гражданского населения, учитывая их большой масштаб, число жертв и организованный характер действий», — говорится в решении.

Посольство Беларуси в Нидерландах не ответило на запрос о комментарии, отмечает агентство Reuters.

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приветствует заявление Международного уголовного суда. «Сотни тысяч белорусов пострадали и продолжают страдать из-за действий режима. Политика Лукашенко также создает угрозы для соседей Беларуси», — подчеркнула Тихановская.

Предварительное расследование МУС проводит с конца сентября 2024 года, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. В 2023 году Народное антикризисное управление, негосударственный представительный орган белорусской оппозиции, обратилось в министерство юстиции Литвы с просьбой передать в МУС информацию о предполагаемых преступлениях.