В Пекине проходит церемония закрытия зимней Олимпиады. На Играх было разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.

Российская команда в медальном зачете заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. На первом месте по числу золотых медалей Норвегия, на втором – Германия, на третьем – Китай. США в этом году заняли четвертое место.

По общему числу наград Россия заняла второе место с 32 медалями. Это лучшее достижение спортсменов со времен Олимпиад в Калгари в 1988 году - тогда россияне завоевали 29 медалей, и в Сочи в 2014-м, где было 30 медалей. Первое место по числу наград досталось Норвегии, третье – Германии.

Больше всего наград – 11 – для российской команды завоевали лыжники. Фигуристы принесли шесть медалей. Хоккейная команда в финале проиграла сборной Финляндии и завоевала серебро.

Россияне из-за допинговых нарушений участвовали в Играх под флагом Олимпийского комитета России. Атлеты не могли использовать государственную символику. Вместо национального гимна на церемониях награждения использовали фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Игры открылись 4 февраля и прошли в условиях серьезны ограничений из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Соревнования проходили в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.

Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США, а вслед за ними и ряд других стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр. Он не затрагивал спортсменов и означал лишь отказ правительственных чиновников из этих стран посещать Олимпиаду.

Российский президент Владимир Путин на церемонии открытия присутствовал. Формально и Путин посетил Олимпиаду не по приглашению Международного олимпийского комитета, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.