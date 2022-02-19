Давид Какабадзе: «Если бы Пьер де Кубертен увидел сегодня Олимпиаду, у него случился бы сердечный приступ»

ПРАГА---Выступление грузинских олимпийцев в Пекине стало самым успешным за последние 16 лет. Насколько грузинские болельщики при этом могут быть удовлетворены, кто и какие уроки извлечет из очередных олимпийских скандалов и перед какими вызовами стоит олимпийское движение вообще, обсуждаем с Гостем недели, грузинским журналистом Давидом Какабадзе.

– Дато, ну вот мы сейчас прослушали репортаж Серго Брегвадзе, и у меня какое-то противоречивое ощущение. С одной стороны, да, здесь попали в десятку лучших, здесь почти попали в десятку, там лыжники улучшили свои достижения, но пока, если я правильно понимаю, все-таки Грузия опережает только саму себя. За 16 лет не пришло ли время каких-то новых амбиций или все-таки зимняя Олимпиада – это повод для такой легкой снисходительности?

Наши спортивные функционеры склонны преувеличивать достижения грузинских атлетов на зимних Олимпийских играх

– Вадим, я полностью разделяю твое впечатление. У меня тоже есть ощущение, что наши спортивные функционеры склонны преувеличивать достижения грузинских атлетов на зимних Олимпийских играх. Единственное, с чем я согласен, это то, что выступление грузинского фигуриста Мориса Квителашвили мне действительно очень понравилось, и после короткой программы он был на пятом месте и действительно прекрасно выступил в короткой программе. Мне даже казалось, что у него есть реальный шанс побороться за медали, но, к сожалению, в произвольной программе у него не все ладилось, хотя таких грубых ошибок он не допускал, но выступления других его соперников были более внушительными, более сложными и более совершенными. Так что ему пришлось довольствоваться в итоге десятым местом, что само по себе, конечно, неплохой результат, но вот после короткой программы хотелось все-таки большего.

Что касается остальных грузинских спортсменов, – ну, скажем, 32-е место горнолыжника (Сосо) Джапаридзе среди 90 участников, – может быть, это не совсем плохой результат, но повода для эйфории, мне кажется, он не дает.

– Дато, а что ты смотрел вообще на этой Олимпиаде с особым интересом, уже вне зависимости от чисто болельщицких грузинских пристрастий?

– С большим интересом я смотрел соревнования биатлонистов и лыжников – как горнолыжников, так и лыжников-бегунов, – и здесь, конечно, нельзя не восхититься выступлением норвежцев. Норвегия – это, конечно, страна-лидер на зимних Олимпийских играх, норвежцы всегда показывают или почти всегда показывают очень внушительные результаты, и эта Олимпиада не явилась исключением. Особенно стоит, конечно, отметить двух спортсменов – это биатлонистка (Олсбю) Ройселанн, которая шесть раз вышла на старт и пять раз не осталась без медали, и из этих пяти медалей три золотых, но даже ее превзошел ее соотечественник Йоханнес Тиннес Бе, который тоже шесть раз вышел на старт, тоже пять медалей завоевал, но из этих пяти четыре были золотые. Ну просто потрясающий результат, особенно если учесть, что биатлон – это такой вид спорта, где от каждого промаха очень многое зависит. Так что такая стабильность просто восхищает.

– Да, цену промахов мы видели по выступлению сборной России, в частности, (Эдуарда) Латыпова, из-за которого все очень расстраивались…

– Очень все расстраивались, даже говорили – я слушал английских комментаторов, которые были просто уверены, что борьба идет за второе место. Никто не думал, что команда российского Олимпийского комитета уступит первенство, и, на самом деле, на самом последнем этапе, на самом последнем рубеже, так сказать, огневом, выяснилось, что все не совсем так.

– Дато, давай поговорим о неспортивном, чего было довольно много на этой Олимпиаде. Нет ли какого-то кризиса в допинговых делах вообще? Ведь со времен Лэнса Армстронга очень много вопросов, очень много обсуждений. Ну, понятно, что, скажем, просто легализация допинга, к которой многие призывают, может привести к тому, что побеждать будут представители стран, которым нужны победы любой ценой, и мы эти страны знаем. Но что-то делать надо? История с Валиевой, с вопросами о том, микродоза это или доза, зачем он ей был нужен, – не может ли все это подвигнуть эту полемику к какому-то решению?

Когда МОК решил не проводить церемонию награждения, – вот это, мне кажется, абсолютно скандальное решение. Получилось так, что этим наказывают спортсменов, которые абсолютно ни в чем не виноваты

– Я очень надеюсь, что к этому все придет, потому что действительно ситуация очень непростая, и явно что-то нужно менять. Что касается решений Международного олимпийского комитета, то это решение, которое было принято уже на самих Играх, когда МОК решил не проводить церемонию награждения, – вот это, мне кажется, абсолютно скандальное решение. Потому что получилось так, что этим наказывают спортсменов, которые абсолютно ни в чем не виноваты. Значит, те спортсмены, которые заслужили по своим спортивным результатам подняться на какую-либо из ступеней почетного пьедестала, лишаются этой возможности, этой чести из-за того, что Олимпийский комитет так решил, а такая возможность спортсменам дается не каждый день, а иногда дается один раз в жизни. Так что это решение, мне кажется, было скандальным.

– Я согласен с тобой, что оно было скандальным, но после решения Спортивного арбитража у МОК вроде бы и не было другого выхода, и получилась какая-то объективная ловушка для всех?

– Да, я понимаю, что выйти из этой ситуации было нелегко, но мне кажется, что в любом случае, если проводишь соревнование, если ты выявляешь хотя бы временно… Там в решении МОК сказано, что результаты фигуристов в женском одиночном катании и в командном соревновании пока предварительные, до сих пор в каждом протоколе это указано, что эти результаты окончательными пока не являются. Но если ты проводишь соревнование и выявляешь, даже неокончательно, но все-таки выявляешь победителей и призеров, то ты должен провести награждение, а потом уже, если придет к тому, что придется у кого-то медали отбирать, отбирай, но хоть вручи медали тем, кто это заслужил. Моя позиция такая.

А что касается того, что нужно делать, – мне очень трудно говорить, потому что я не эксперт по допингу, я не врач, я не очень разбираюсь, как эту проблему можно решить, но что-то нужно делать, это каждому ясно.

– Еще один неспортивный аспект этой Олимпиады. За две недели, которые Олимпиада продолжалась, все как-то забыли о теме бойкота. Но мне здесь кажется важной еще такая тема: мы с тобой помним те времена, когда модно было говорить «спорт вне политики», и это было как бы аксиомой и основой какого-то этического подхода. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что сейчас, в связи с всеобщей напряженностью политического свойства, эта аксиома как бы отменяется, и легализуется представление, что это вполне себе политическое мероприятие. Нет ли какого-то кризиса вообще олимпийского движения и вообще спортивного движения такого глобального характера?

Олимпийские игры уже давно отошли от первоначальной идеи олимпизма, – это абсолютно понятно. Но я думаю, что с этим давно все смирились

– Ну, о кризисе мне все-таки думается говорить пока рано (о кризисе глобального характера), но то, что Олимпийские игры уже давно отошли от первоначальной идеи олимпизма, – это абсолютно понятно. Но я думаю, что с этим давно все смирились. Если бы Пьеру де Кубертену представилась такая возможность посмотреть, что происходит сегодня на олимпиадах, я думаю, у него случился бы сердечный приступ. Он совершенно по-другому себе представлял возрождение этих Олимпийских игр, и, я думаю, он был бы очень несчастен, увидев то, что происходит сейчас. Но можно ли это назвать кризисом? Я думаю, что все-таки это рановато назвать кризисом. Посмотрим, как все будет развиваться, и все-таки я оптимист и думаю, что спорт – это великая вещь. Спорт, я думаю, не умрет никогда.

– Ну, а как ты относишься к идее бойкота, с которой выступили многие страны? Начиная с 1980 года, эти переплетения политико-спортивные насколько, по-твоему, критичны?

– Бойкот был в 1980 году, потом бойкот был в 1984 году, после этого крупномасштабных бойкотов не было. Были отдельные случаи, инциденты, но так, чтобы бойкотировать…

– Ну, Украину пугали бойкотом с футбольным чемпионатом Европы…

Очень трудно сегодня отделить спорт от политики. Даже то, что Китаю предоставили возможность провести зимние Олимпийские игры, мне кажется, ни в какие ворота не лезет

– Да, но все-таки не доходило до таких серьезных шагов, к счастью, и Олимпийские игры проводились. Но, с другой стороны, очень трудно сегодня отделить спорт от политики. Даже то, что Китаю предоставили возможность провести зимние Олимпийские игры, мне кажется, ни в какие ворота не лезет, и даже спортивные сооружения, которые были построены специально для этих зимних Игр, они практически обречены на медленную смерть.

– На сочинскую судьбу…

– Да, вот именно. Не только сочинскую – и в Сараево так же развивались события, и другие примеры тоже есть. В Афинах, например, то же самое – на этих огромных стадионах больших соревнований там больше нет. То же самое грозит и Пекину.

– Дато, впереди у нас Олимпийские игры – летние. Какие виды на урожай для Грузии в этом смысле?

– Пока рано делать прогнозы. Единственное, что я могу с уверенностью сказать, – это что мы все надеемся на Лашу Талахадзе и на то, что тяжелая атлетика будет представлена на следующих Олимпийских играх, и самый сильный человек планеты Лаша Талахадзе сможет доказать всем, что он действительно самый сильный.