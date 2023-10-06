В России «активно бронируются туры на новогодние праздники» в Грузию

Грузия – одно из самых востребованных зарубежных направлений у россиян осенью, глубина продаж туров достигает конца декабря, включая новогодние праздники, пишет «Интерфакс-туризм» со ссылкой на пресс-службу туроператора FUN&SUN.

«Мы видим заметный рост спроса на пакетные туры и наземное размещение в Грузии. Причем летом были востребованы и отдых в отелях Батуми, и экскурсионные туры в Тбилиси. Сейчас спрос сместился на экскурсионные программы. Глубина продаж достигает конца декабря, уже активно бронируются туры на новогодние праздники», — сообщила глава отдела по связям с общественностью компании Ольга Иванова.

Она добавила, что средняя продолжительность бронируемых туров составляет 4-6 дней, а максимальная достигает двух недель.

«Перелет – на регулярных рейсах из Москвы, дефицита авиабилетов на направлении мы пока не видим, но он может возникнуть ближе к новогодним датам», — добавила эксперт.

Российское издание рассказывает и о грузинских традициях: «вместо привычной россиянам елки грузины украшают игрушками и гирляндами «чичилаки» — новогоднее дерево из веток орешника. Сразу после наступления полуночи все ждут особого гостя – меквле».

Ранее в Агентстве гражданской авиации Грузии сообщили о новых рейсах российских авиакомпаний в Тбилиси и Батуми. С 14 октября «Азимут» будет выполнять рейсы по маршруту Минводы-Тбилиси-Минводы, с 11 октября по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи, с 9 октября по маршруту Москва-Батуми-Москва. Кроме того, в течение зимнего навигационного сезона (с 29 октября) будут запущены рейсы авиакомпании Red Wings из Жуковского (Московская область) в Тбилиси.

«Азимут» уже выполняет рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва, а Red Wings – по маршрутам Москва-Кутаиси-Москва и Сочи-Тбилиси-Сочи. Рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси выполняет грузинская Georgian Airways.