В Сенате США прошли слушания с участием главы нацразведки Тулси Габбард, директора ФБР Кэша Пателя и других высокопоставленных чиновников. Законодатели обсуждали сразу несколько кризисов — войну с Ираном, ситуацию вокруг Украины и внутренние угрозы безопасности на фоне роста напряженности.

Габбард заявила, что Иран в результате ударов существенно ослаблен, но режим сохраняет устойчивость и потенциал для дальнейших действий. При этом она уклонилась от прямого ответа, представлял ли Тегеран «неминуемую ядерную угрозу».

Сенаторы подвергли критике администрацию президента Дональда Трампа за разночтения между публичными заявлениями и оценками разведсообщества, а также за недостаточную прозрачность в обосновании военных действий в отношении Ирана.

Отдельно обсуждались последствия недавних военных операций. Сенаторы ссылались на сообщения СМИ о том, что при ударе по иранской территории могли использоваться спорные или устаревшие разведданные, что привело к значительным жертвам. Также поднимался вопрос о разногласиях внутри администрации и среди силовых ведомств, включая отставку ряда чиновников, не согласных с обоснованием войны.

Слушания проходят на фоне растущего давления на Белый дом. Конгресс требует более четких объяснений причин военных действий, их стратегических целей и возможных последствий, а также достоверности разведывательных оценок, на которых основываются решения администрации.

Одной из тем также была Украина. На слушаниях обсуждались текущие оценки американской разведки по ходу войны и перспективам поддержки Киева. Ряд сенаторов выразил обеспокоенность тем, что внимание и ресурсы администрации могут смещаться в сторону Ближнего Востока на фоне эскалации с Ираном.

Габбард высказала мнение, что Россия в течение последнего года сохраняет преимущество в войне против Украины.

Габбард также отметила, что Россия создаёт средства противокосмической обороны, чтобы ограничить возможности США в космосе. По словам Габбард, американское разведсообщество рассматривает такие разработки как одну из главных угроз мировой космической архитектуре.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва выступает против размещения в космосе какого-либо оружия.

