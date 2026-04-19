В Тбилиси найден мёртвым Нариман Макарашвили, известный как «монах Николоз»

В тбилисском районе Поничала, в квартире был найден мёртвым Нариман Макарашвили, известный как «монах Николоз» (Нариман). Информацию подтвердили в МВД Грузии.

Следствие начато по статье 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает доведение до самоубийства.

По словам представителей его паствы, в последний раз Макарашвили покидал квартиру 9 апреля. После этого, как утверждается, он не выходил на связь и не подавал признаков жизни.

«Ему было трудно передвигаться… с тех пор в квартире тишина — он не двигается и не издаёт звуков», — говорилось в сообщении, опубликованном на странице его последователей в Facebook.

Нариман Макарашвили был пострижен в монахи 5 июня 1992 года и в течение трёх лет находился в послушании у преподобного Гавриила (Ургебадзе).

В 2016 году Грузинская православная церковь распространила заявление, в котором отмечалось, что Макарашвили «почти 20 лет не совершает священнослужение по состоянию здоровья».

Несмотря на это, у него сохранялась преданная группа последователей, для которых он считался святым, чудотворцем и «царем». Он вёл уединённый образ жизни, соблюдал обет молчания и общался с посетителями с помощью записок, за что получил репутацию «городского отшельника».

Последователи нередко предоставляли ему жильё по разным адресам, что иногда становилось причиной конфликтов с соседями и полицией.

С 2016 года он проживал в Поничале, где его сторонники продолжали собираться для молитв. Видео с собравшимися у его квартиры неоднократно распространялись в социальных сетях.