В Тбилиси обнаружен мертвым эмигрант из Екатеринбурга

В Тбилиси обнаружено тело 40-летнего Александра Коровникова – уроженца Екатеринбурга, который переехал в Грузию после начала войны в Украине. Как сообщили в МВД Грузии «Эху Кавказа», расследование его гибели ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, устанавливающей ответственность за доведение до самоубийства.

По информации разных пабликов, сообщения о пропаже Коровникова начали появляться с 1 января. Его знакомые заявляли, что видели его в последний раз 30 декабря, после чего он перестал выходить на связь.

О гибели Коровникова стало известно 30 января. Телеграм-канал It's My City пишет, что друг погибшего сообщил о его смерти в соцсетях.

«Созвонились с отцом Саши. Сашу нашли убитым. Российское посольство в Грузии сейчас занимается переправкой тела в Россию. Информация от отца Саши», – цитирует друга Коровникова телеграм-канал.

Точную причину смерти и обстоятельства произошедшего в МВД пока не уточняют. Между тем, в пабликах сообщалось, что у Коровникова была эпилепсия.