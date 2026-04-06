В Тбилиси с визитом находится президент Азербайджана Ильхам Алиев

В Грузию с официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Тбилисском международном аэропорту им. Шоты Руставели. Алиева встретила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили. У президента Азербайджана запланированы встречи с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили и премьером Ираклием Кобахидзе.

В рамках государственного визита в Грузию президент Азербайджана возложит венок к мемориалу Героев на площади Героев, а также почтит память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

После парламентских выборов 2024 года Алиев неоднократно принимал в Баку представителей грузинских властей, включая Ираклия Кобахидзе, Михаила Кавелашвили и членов кабинета министров. Встречи с Алиевым также проходили в рамках различных международных мероприятий за рубежом.