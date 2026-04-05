Грузию посетит президент Азербайджана

Президента Азербайджана Ильхам Алиев посетит Грузию. Эту информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердил информированный источник.

Алиев прибудет в Тбилиси завтра, 6 апреля. В центре города уже вывешены флаги Азербайджана, что традиционно указывает на визит гостя высокого ранга.

Выдворение Садыгова

Визиту Алиева предшествовало выдворение в Азербайджан журналиста Афгана Садыгова, где ему грозит уголовное преследование. Баку требовал его выдачи с 2024 года.

В 2020–2023 годах журналист отбывал наказание в Азербайджане по обвинению в вымогательстве, а после помилования переехал в Грузию. Садыгов заявлял, что его преследование на родине связано с его профессиональной деятельностью.

Встречи с Алиевым

В последний раз Ильхам Алиев посещал Грузию в октябре 2023 года. Тогда он не стал встречаться с президентом страны Саломе Зурабишвили (у которой на тот момент уже были напряженные отношения с правящей партией «Грузинская мечта»), а провел переговоры с занимавшим тогда пост премьер-министра Ираклием Гарибашвили.

После парламентских выборов 2024 года Алиев неоднократно принимал в Баку представителей грузинских властей, включая Ираклия Кобахидзе, Михаила Кавелашвили и членов кабинета министров. Встречи с Алиевым также проходили в рамках различных международных мероприятий за рубежом.

Эмин Агаларов в Тбилиси

4 апреля видео о своем визите в Тбилиси опубликовал в Instagram бывший зять Ильхама Алиева, певец и бизнесмен Эмин Агаларов. В аэропорту Тбилиси его встретил Бера Иванишвили — сын основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Бера, в частности, показал гостю новый отель, открывшийся на горе Табори в Тбилиси.

«В Грузии туризм за последние 14 лет туризм вырос в 16 раз, в том числе благодаря казино-индустрии», — говорит Эмин Агаларов на видео в Instagram.

Агаларов реализует масштабный проект под названием Sea Breeze на берегу Каспийского моря в Азербайджане, где также планируется открытие казино. Специально для этого в Азербайджане было пересмотрено решение 1998 года (принятое еще при президенте Гейдаре Алиеве), которое запрещало азартные игры в стране.