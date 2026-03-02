В мэрии Тбилиси подтвердили, что Каладзе «застрял» в Абу-Даби

Мэр Тбилиси, один из лидеров «Грузинской мечты» Каха Каладзе на выходных находился в Абу-Даби и «исходя из сложившейся ситуации» пока не может вылететь оттуда, рассказали в пресс-службе тбилисской мэрии.

Ранее информацию о том, что Каладзе «застрял» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), куда он поехал отмечать день рождения, распространило издание «Табула». Сообщалось, что вместе с ним находятся, в частности, его супруга Ануки Арешидзе и глава Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.

Авиасообщение на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, приостановлено на фоне военной операции США и Израиля в Иране и ответных обстрелов Тегерана по соседним странам.

27 февраля Каладзе исполнилось 48 лет. До прихода в политику он был футболистом — в том числе играл в «Милане», а до этого — в тбилисском и киевском «Динамо». На протяжении 15 лет выступал в составе национальной сборной Грузии.