В трёх регионах России разрешили выбирать президента «на пеньках»

В Белгородской, Брянской и Курской областях разрешили проводить голосование за президента России на придомовых территориях. Соответствующую карту показали на заседании ЦИК России, обратил внимание телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК!».

Также допускается голосование на территориях общего пользования и «в иных местах». Впервые такой способ предложили на голосовании о поправках в Конституцию в 2020 году. Тогда во Владимирской, Ульяновской и Брянской областях зафиксировали случаи голосования на пнях – это подтвердили в ЦИК.

Электоральные эксперты и наблюдатели критикуют выборы на придомовых территориях, называя их уязвимыми для фальсификаций и указывая на сложные условия наблюдения в таких местах.

Голосование за президента России состоится в середине марте и будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта, подтвердили в ЦИК сегодня, 8 декабря. На большей части страны в это время ещё холодно, поэтому комиссия предложила два варианта мест для голосования на улице: тент с раскладными табуретками и переоборудованный автобус.

Как следует из карты ЦИК, голосование «на пеньках» могут разрешить также на территориях Украины, об аннексии которых в 2022 году объявила Москва. Российские власти ввели там военное положение, решение о проведении там голосования должно быть принято отдельно.

Кто участвует в президентских выборах

О своём намерении участвовать в выборах уже заявили Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналист из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть партия «Новые люди», сообщали в её пресс-службе.

Президент России Владимир Путин об участии официально не объявлял, однако источники ряда СМИ сообщали, что он готовится к выдвижению. По данным «Медузы» и «Вёрстки», Кремль уже поставил перед чиновниками задачу обеспечить президенту больше 80 процентов голосов в ходе голосования.

Кандидатов на выборы могут выдвинуть партии, представленные в Госдуме или в трети региональных парламентов с учётом субъектов федерации, находящихся в признанных миром границах Украины.

Для самовыдвижения кандидату необходимо набрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, которые должны представлять все субъекты, включая территории Украины: Севастополь, Крым, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую области.