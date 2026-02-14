В Цхинвали открылся пункт выдачи внутрироссийских паспортов

В самопровозглашенной республике Южная Осетия в пятницу в торжественной обстановке открыли пункт выдачи внутрироссийских паспортов.

Церемония прошла на территории совместного информационно-координационного центра в Цхинвали.

В ней приняли участие посол России Марат Кулахметов, глава югоосетинского правительства Дзамболат Тадтаев, и.о. министра внутренних дел Эрислав Мамиев, а также заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Дмитрий Сергиенко.

Марат Кулахметов назвал открытие пункта «большим шагом в интеграции двух стран».

«Добро пожаловать, я рад за Южную Осетию. Это яркое подтверждение наших союзнических отношений. Открытие этого пункта выдачи говорит о том, что у нас общая большая родина, общая большая история», – сказал он.

Дзамболат Тадтаев поблагодарил руководство России МВД за проделанную работу и подчеркнул важность нововведения.

«Это еще один шаг, чтобы облегчить задачу наших граждан, которые теперь могут получить паспорта, не выезжая на территорию Российской Федерации. Надеюсь, что такая тесная интеграция будет продолжаться и в дальнейшем», – заметил он.

«Кульминацией церемонии стала официальная выдача первых внутрироссийских паспортов новым гражданам РФ. Получатели ранее принесли торжественную присягу в посольстве России в Южной Осетии», – передает агентство «Рес».

Отметим, что ранее Россия закрыла пункты выдачи паспортов в самопровозглашенной республике Абхазия. Абхазский лидер Бадра Гунба заявил, что попросит Москву пересмотреть решение.