В Цхинвали призвали Тбилиси «избавиться от своих иллюзий»

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсар Джиоев прокомментировал слова кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Кобахидзе о восстановлении территориальной целостности страны.

«Заявление кандидата в премьер-министры Грузии Иракли Кобахидзе о мирном «возвращении» территорий Абхазии и Южной Осетии рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Подобные высказывания на разных уровнях делались и ранее. Совершенно очевидно, что они не актуальны для нас. Осетинский народ, не единожды испытавший «миролюбие» южного соседа, прекрасно понимает истинный смысл и цену подобным словам. Призываем избавиться от своих иллюзий и принять существующие геополитические реалии, сложившиеся в регионе после августа 2008 года», – сказал Джиоев российскому госагентству ТАСС.

В правительственной программе Ираклия Кобахидзе, направленной в парламент на утверждение, указано, что грузинские власти планируют продолжить курс на мирное урегулирование конфликта России и Грузии.

Выступая на съезде правящей «Грузинской мечты», Кобахидзе назвал основные цели партии. Среди них — это «физическое и духовное объединение Грузии», «Грузия вместе с Абхазией и Самачабло, абхазами и осетинами».

Кандидат на пост государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани заявила, что у правительства «есть непоколебимая готовность предложить проживающим на оккупированных территориях согражданам – абхазам и осетинам – лучшую перспективу на будущее».