В Цхинвали требуют освободить Тамаза Голоева, назвав его задержание «захватом» и «провокацией»

В МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировали задержание Службой государственной безопасности Грузии 27-летнего жителя Ахалгори Тамаза Голоева. В Цхинвали считают, что его обвинили в шпионаже «под надуманным предлогом».

Напомним, согласно СГБ, Голоев является гражданином Грузии. В заявлении югоосетинского МИДа указано, что у него также есть гражданство Южной Осетии.

По информации Цхинвали, 21 апреля Голоев — студент Юго-Осетинского государственного университета — пересек пункт пропуска «Раздахан».

«22 апреля Голоев был захвачен в Тбилиси в результате провокации грузинских спецслужб и помещен под арест. По получении достоверной информации относительно данного инцидента югоосетинская сторона задействовала имеющиеся возможности по выяснению судьбы Т. Голоева, в том числе посредством «горячей линии» формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В процессе непрекращающихся консультаций в рамках «горячей линии» МПРИ вечером 24 апреля югоосетинской стороне было сообщено, что жителю Ленингорского района Южной Осетии Тамазу Голоеву в судебном порядке избрана мера пресечения в виде предварительного двухмесячного заключения. Следующее заседание суда состоится в июне текущего года», — сказано в заявлении.

«Расцениваем подобные ничем не оправданные действия грузинского репрессивного аппарата, носящие откровенно политический характер, как грубейшее нарушение прав Тамаза Голоева и продолжение политики террора эпохи Звиада Гамсахурдия и Михаила Саакашвили, и призываем к его немедленному освобождению», — добавили в ведомстве.

В Цхинвали утверждают, что «территория Грузии, вопреки изредка звучащим из уст представителей официального Тбилиси «миролюбивым» голосам, была и остается опасной и враждебной для Южной Осетии и ее жителей».

«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия настоятельно рекомендует жителям Южной Осетии в целях безопасности воздержаться от поездок в Грузию», — добавили в ведомстве.

Версия СГБ

По версии Службы государственной безопасности, задержанный гражданин Грузии «был завербован спецслужбой иностранного государства и ему был присвоен соответствующий оперативный псевдоним» (какой именно — не уточняется).

По данным СГБ, в обмен на денежное вознаграждение он должен был:

собирать информацию о местах дислокации СГБ, МВД и Министерства обороны, их силах и средствах, а также осуществлять фото- и видеосъёмку этих объектов;

собирать информацию о размещении стратегических объектов в Грузии — в том числе мостов, автомобильных и железнодорожных магистралей, — а также проводить их фото- и видеосъёмку.

В заявлении СГБ говорится, что молодой человек задержан «по обвинению в сборе и передаче информации по заданию сотрудников спецслужбы иностранного государства». Также отмечается, что наблюдение за ним велось на протяжении нескольких месяцев; однако из официальных заявлений неясно, удалось ли ему фактически передать какую-либо информацию и если да — какую именно, а также какие доказательства имеются в деле.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

В СГБ заявили, что помимо задержанного выявлены еще двое подозреваемых в шпионаже, которые «не находятся в Грузии». Обвинение им предъявлено заочно, их планируют объявить в розыск через Интерпол.

Российский агент?

В СГБ воздерживаются от указания страны, в пользу которой обвиняемые предположительно шпионили.

По информации проправительственной телекомпании «Рустави 2», как задержанный, так и двое разыскиваемых шпионили в пользу России.

Этот вопрос был задан бывшему руководителю ведомства, нынешнему вице-премьеру Мамуке Мдинарадзе в эфире телекомпании «Имеди».

«Возможно, для меня сегодня было бы очень выгодно сказать, о шпионах какой страны идёт речь — с точки зрения пиара это выглядело бы хорошо, — но Служба безопасности не собирается ограничиваться одной страной, а затем могут возникнуть другие неудобства. Лучше изначально не называть ни одну страну — и затем ни вторую», — сказал Мдинарадзе.

Он попытался остановить ведущую Магду Аникашвили, когда та сказала: «Можно предположить, что у ваших оппонентов больше не будет оснований утверждать, что вы никогда не выявляли шпионов этой страны... Наши зрители сами сделают выводы».