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В Туркменистане задерживают за публичную демонстрацию привязанности
В Туркменистане задерживают пары, которые публично демонстрируют привязанность – например, держатся за руки или вместе сидят на скамейке. О десятке подобных случаев стало известно туркменской службе Радио Свобода.
О задержании в туркменском городе Мары журналистам рассказал местный житель. По его словам, его увезли в участок в наручниках из-за того, что они с женой держались за руки в общественном месте.
"Мы с женой вышли из дома. Возле нас остановилась полицейская машина, и сотрудники сказали мне и моей жене, что мы должны сесть в их автомобиль и поехать в отделение для дачи объяснений, – рассказывает житель Мары. – Посадили каждого из нас в комнату и допрашивали по отдельности".
Мужчина говорит, что ему пришлось просить родственников привезти свидетельство о заключении брака. Несмотря на то, что пара состояла в узаконенных отношениях, полиция обязала их прослушать лекцию о традиционных туркменских ценностях. По словам жителя Мары, в полицейском участке в тот момент находились еще несколько человек, задержанных на улицах города за аналогичное "преступление".
Как рассказали журналистам Радио Азатлык задержанные по той же причине жительницы Мары, лекция "в основном была адресована женщинам".
По их словам, лекторы – полицейский и неизвестная чиновница – обвиняли задержанных в том, что они были "бессовестно накрашены" и "нарушили приличия, когда держались за руки с мужчинами".
Задержанных отпустили после подписания бумаг о том, что они впредь не будут публично демонстрировать проявления привязанности, отмечает издание.
Комментарии официальных лиц по этому вопросу получить не удалось. Туркменские чиновники воздерживаются от общения с независимыми СМИ, отмечает Радио Азатлык.
Ранее в этом месяце источники, близкие к правительству в Ашхабаде, сообщили Азатлыку, что власти думают также о запрете на выезд туркменских женщин за границу без специального разрешения от властей.
По данным источников, исключение могут сделать лишь для тех женщин, которые отправляются за рубеж на лечение.
Другие новости дня
Омский военкомат забросали «коктейлями Молотова»
Неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска в ночь на 13 мая, сообщает Om1.ru со ссылкой на несколько источников.
В здании разбиты два окна, видны следы пожара. По свидетельствам очевидцев, возле здания ощущается сильный запах керосина. Вероятно, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью. В полиции комментировать инцидент отказались.
В ночь на 4 мая неизвестный бросил два "коктейля Молотова" в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве, совокупное максимальное наказание по ним - до 13 лет колонии.
После начала боевых действий России на территории Украины поджоги военкоматов произошли в Балашихе, Ярославле, Череповце.
Глава Минюста Грузии: закон не позволяет вывезти Саакашвили на лечение за границу
Грузинское законодательство не предусматривает отправку осужденного на лечение за границу. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, комментируя требование членов семьи экс-президента Михаила Саакашвили и оппозиционной партии «Единое национальное движение».
«Не существует такого прецедента, и законодательство не позволяет вывозить осужденного за границу. Мы всегда будем действовать в строгом соответствии с законом, в соответствии с рекомендациями врачей. Мы не откроем двери тюрьмы без должных оснований», – заявил Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Имеди».
Глава Минюста добавил, что тюремное заключение «в целом, естественно, связано с определенным стрессом».
Как сообщалось ранее, Михаила Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в тбилисскую клинику «Вивамеди» для обследований.
Саакашвили страдает от цепочки осложнений – стойкого посттравматического стрессового расстройства и анорексии, развившихся, по версии ряда специалистов, в результате неадекватного лечения после продолжительной голодовки. Эксперты указывают о начале белкового голодания в организме Саакашвили и стремительной потере мышечной массы из-за того, что он, по его словам, не может принимать белоксодержащие продукты. В заключении консилиума врачей при Народном защитнике речь идет и о том, что властями не были учтены выданные ими ранее рекомендации о психофизической реабилитации заключенного, что привело к дальнейшему ухудшению состояния Саакашвили.
Грузия снова не прошла в финал Евровидения
Грузинская прогрессив-рок-группа Circus Mircus не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение-2022». Музыканты выступили на концерте в итальянском Турине с композицией на английском языке Lock Me In 12 мая, пишет СОВА.
Это был второй полуфинал, определивший окончательный список участников конкурса, который пройдет 14 числа. В финал из второго полуфинала вышли Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция и Румыния.
Выступление Circus Mircus продолжило полосу неудач грузинских исполнителей на «Евровидении». С 2016 года страна не выходила в финал (в 2020-м конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19).
Впервые Грузия появилась на «Евровидении» в 2007 году. Тогда она заняла 12-е место. Лучшим результатом грузинских исполнителей становилась 9-я позиция – в 2010 году ее заняла Софо Нижарадзе, а в 2011-м – группа Eldrine.
Украинская сторона сообщила о пожаре на российском судне у Змеиного
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил 12 мая об ударе ВМС Украины, в результате которого в Чёрном море было повреждено российское судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".
Информация в условиях войны не может быть проверена независимо. Украинский новостной портал "Новое время" отмечает, что в пресс-центре оперативного командования "Юг" эти сведения не подтвердили. Минобороны РФ также не сообщало об ущербе какому-либо из российских судов.
Telegram-канал украинского новостного агентства "Укринформ" опубликовал запись выступления Сергея Братчука, который говорит, что корабль загорелся. Агентство отмечает, что это произошло у острова Змеиный, и что информация проверяется.
В апреле российская сторона отвергла утверждения Киева, что в результате поражения украинскими ракетами затонул флагман Черноморского флота России, крейсер "Москва". Позднее российские власти признали гибель крейсера во время транспортировки на ремонт, но утверждают, что корабль был повреждён в результате пожара и детонации боезапаса на борту "Москвы".
Судно "Всеволод Бобров" было заложено в 2013 году и вошло в состав военно-морского флота России в августе прошлого года. Заместитель главкома ВМФ Игорь Мухаметшин тогда назвал его "красавцем-кораблем" и заявил, что у него "большое будущее", пишет издание "Медуза".
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Сенатор от Кентукки заблокировал ускоренное выделение $40 миллиардов помощи Украине
Сенат Конгресса США не договорился о принятии в ускоренном режиме законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине из американского бюджета. Ускоренная процедура была заблокирована республиканцем Рэндом Полом. Он потребовал добавить в законопроект пункт об аудите расходов федеральным инспектором.
Законопроект о выделении почти 40 миллиардов долларов был принят нижней палатой Конгресса 10 мая. За проголосовали 367 конгрессменов, против — 57. Президент США Джо Баден просил у Конгресса 33 миллиарда долларов для Украины, но конгрессмены даже увеличили предложенную сумму.
Для выделения денег закон должен быть одобрен в Сенате и подписан президентом. Сенаторы, большинство из которых одобряют документ, планировали согласовать его уже на этой неделе — ранее выделенные средства должны иссякнуть к 19 мая. Однако Пол потребовал добавить в текст назначение специального инспектора, который будет следить, как будут расходоваться 40 миллиардов.
Пол представляет штат Кентукки, так же как и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконел. Макконел обвинил коллегу в том, что тот "не хочет помочь Украине". Макконел и лидер большинства в Сенате, представитель Демократический партии Чак Шумер предложили проголосовать за принятие предложения Пола в виде поправки к закону. Он отказался это сделать.
Теперь голосование по документу отложено на несколько дней и состоится на следующей неделе. Пол не сможет в одиночку заблокировать его принятие. Однако если в текст удастся внести какие-то изменения, документ нужно будет вернуть в Конгресс для нового одобрения нижней палатой.
Заблокировавший быстрое выделение денег сенатор отверг обвинения в нежелании помочь Украина. "Это безответственно выбрасывать лопатой 40 миллиардов и не знать, куда они пойдут", — заявил он. Он призвал сенаторов прекратить "фискальное безумие" с увеличением трат дефицитного бюджета. "Я давал клятву Конституции США, а не какому-либо иностранному государству", — сказал Пол.
Киев сообщил о «трудных переговорах» по эвакуации раненых с «Азовстали»
Украинские власти ведут переговоры с российской стороной о возможности эвакуации десятков тяжело раненых украинских военных с территории осажденного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщила в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Она заявила о потенциальном обмене украинских бойцов на пленных российских военных, но назвала обсуждение «очень трудным». «Сейчас идут переговоры только о судьбе 38-ми серьезно раненых», - написала Верещук в Telegram-канале, отметив, что никаких консультаций об обмене 500 или 600 человек, о которых писали некоторые медиа, в настоящий момент не ведется.
Одновременно Ирина Верещук рекомендовала воздерживаться от публичных комментариев деталей переговоров или вмешательства в процесс, чтобы не допустить распространения дезинформации или не сорвать возможных договорённостей.
Семь недель интенсивной осады и обстрелов со стороны российских военных сделали «Азовсталь» одним из символом украинского сопротивления агрессии со стороны соседнего государства. Большинство гражданских лиц, укрывшихся в подземных туннелях на территории завода, женщин, детей и пожилых людей, удалось эвакуировать. Но, как полагают власти в Киеве, на «Азовстали» могут оставаться еще около ста гражданских.
10 мая Ирина Верещук сообщала, что оборону на «Азовстали» продолжают держать свыше одной тысячи украинских бойцов. Это последний оплот украинского сопротивления в Мариуполе после двух с лишним месяцев российской блокады и обстрелов, практически сровнявших с землей значительные части украинского города.
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе признал, что армия страны не может сейчас разблокировать Мариуполь. Одновременно он сказал, что идет подготовка ко второму этапу эвакуации, который будет заключаться в вывозе раненых и медицинских работников.
Мирзоян, Лавров и Байрамов обсудили договор о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Сегодня в Душанбе состоялась встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана - Арарата Мирзояна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу МИД Армении, в ходе встречи был обсужден процесс выполнения обязательств, взятых трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Состоялся обмен мнениями относительно разблокировки региональных коммуникаций и экономических связей, формирования комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности, а также относительно договора о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
«Министр Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно обеспечения безопасности, прав и свобод армян Арцаха в рамках всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также статуса Нагорного Карабаха.
Министр иностранных дел Армении также подчеркнул важность скорейшего решения гуманитарных проблем, создавшихся в результате 44-дневной войны, в том числе необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных.
Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва заинтересована в превращении Южного Кавказа в зону мира, устойчивого развития и процветания.
Джейхун Байрамов выразил сожаление в связи с тем, что «пока нет должных улучшений в работе по открытию транспортных коммуникаций в регионе».
Европейский союз заявил, что поможет Украине экспортировать зерно
Еврокомиссия на заседании в четверг, 12 мая, заявила, что намерена помочь Украине экспортировать миллионы тонн зерна. Сырье застряло в стране из-за блокировки украинских портов российским флотом.
По данным Международного совета по зерну, в 2020–2021 годах Украина была четвертым по величине экспортером зерна в мире. За это время было отправлено 44,7 млн тонн – в основном в Китай, Африку и Европу. Кроме того Украина остается одним из крупнейших мировых производителей масла.
90% сырья, до российского вторжения в феврале 2022 года, Украина отправляла через порты в Черном море. Теперь этот маршрут заблокирован. Это грозит продовольственным кризисом, особенно в бедных регионах, таких как Африка.
«Используя инфраструктуру ЕС, мы должны вывезти 20 миллионов тонн зерна из Украины менее, чем за три месяца», – сказала комиссар ЕС по транспорту Адина Вэлян.
Комиссия призвала к сотрудничеству транспортные компании и заявила, что создаст логистическую платформу для распределения свободных транспортных ресурсов, а также рассмотрит вопрос о страховании транспортных средств, которые будут следовать в Украину.
Кроме того, комиссия будет координировать действия с правительствами стран Европейского союза, чтобы обеспечить дополнительные места для временного хранения украинского сырья.
- В начале апреля ООН заявляла, что цены на продовольственные товары, такие как растительное масло и зерновые, достигли рекордного уровня – более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.
- Черное и Азовское моря контролируется российскими военными кораблями. Первого мая Министерство инфраструктуры Украины решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, пока эти территории не будут освобождены.
В пяти странах ЕС задержаны подозреваемые в торговле людьми
Более 200 человек, подозреваемых в торговле людьми, были задержаны в пяти странах Европейского союза: в Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.
По его словам, члены задержанной преступной группировки в основном занимались незаконной перевозкой сирийских беженцев в Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды. Вена стала центром операции.
«Действуют банды, для которых человеческая жизнь совершенно не имеет значения», – подчеркнул Карнер.
С начала прошлого года через границу было нелегально перевезено более 36 тысяч человек. Преступники заработали на этом более 152 млн евро. 4 мая в Австрии был задержан 28-летний румын, предположительно лидер группировки.
Австрийская полиция также обнаружила в столице страны и ее окрестностях несколько мастерских, где переоборудовали автомобили для перевозки мигрантов.
В октябре 2021 года недалеко от границы Австрии с Венгрией полиция остановила машину, в которой находилось около 30 человек, двое из них были мертвы. Перевозил людей лидер группировки.
В ООН поддержали расследование военных преступлений под Киевом
Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию о расследовании обвинений в адрес российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории Украины.
Речь идет о разбирательстве случаев грубого нарушения прав человека и преступлениях в районах и населенных пунктах, оказавшихся под временным контролем российских сил.
«За» резолюцию на специальной сессии правозащитного Совета, созванной по запросу Киева, проголосовали представители 33-х государств. «Против» высказались Китай и Эритрея. 12 стран-членов воздержались.
В документе упоминаются случаи применения огнестрельного оружия, пыток, сексуального насилия и других жестоких действий, которые в Украине задокументировали представители ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет перед голосованием заявила, что в Киевской области Украины после ухода оттуда в первой половине апреля российских сил были найдены тысячи тел, и это может свидетельствовать о военных преступлениях. «Масштаб убийств, включая массовые казни в районах к северу от Киева, шокирует», - подчеркнула Бачелет.
Члены правозащитного Совета международной организации осудили причастных к жестоким событиям, а также потребовали предоставить доступ гуманитарных сотрудников к тем, кого с начала российского военного вторжения в феврале вывезли из Украины в Россию. Предположительно, значительная часть этих людей оказалась в России вопреки своей воли.
От имени неправительственной организации UN Watch на сессии в Женеве по видеосвязи выступила Евгения Кара-Мурза - супруга российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, арестованного московским судом по уголовному делу о фейках про российскую армию. В последние годы UN Watch тесно сотрудничала с оппозиционером по вопросам о нарушениях в отношении гражданских активистов в России. В своем выступлении Евгения Кара-Мурза назвала российское вторжение в Украину «кровавой резней», подчеркнув, что эти события возможно показали миру истинное лицо российского президента Владимира Путина. «Около 15 тысяч человек были задержаны по всей России за то, что выступили против войны в Украине. Мы знаем, что только россияне могут изменить Россию. Но чтобы гражданское общество в стране укреплялось, мы просим мировое сообщество увидеть этих храбрых людей, сопротивляющихся нынешнему российскому правительству. Мы просим мировое сообщество помочь им в их борьбе», - подчеркнула жена оппозиционного политика.
Российские власти утверждают, что их армия не атакует мирных граждан в Украине, а свидетельства массовых расправ и пыток, в том числе в Буче, Бородянке, Ирпене, называют постановкой с целью оправдать новые западные санкции против Москвы и сорвать переговоры о мире.
Абхазский премьер Александр Анкваб провел совещание с экологами
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел совещание с участием председателя комитета по экологии Савелия Читанава и директора Института экологии АНА Романом Дбар.
В ходе совещания были обсуждены проблемы морского берегоукрепления и берегообразования, влияние рек на экологию морской акватории и образование морских пляжей, необходимые работы по очищению русла рек от излишних инертных материалов, вызывающих их разлив и сопутствующие проблемы. Особое внимание было уделено контролю за процессом выборки инертных материалов с целью недопущения вреда экологическому балансу.
Как сообщает информагентство «Апсныпресс», помимо обсужденных вопросов, премьер-министр интересовался мнением специалистов о причинах гибели дельфинов, имевших место в последнее время. Ситуация обратила на себя внимание не только соответствующих служб, но и общественности.
По словам главных экологов, за этим периодическим явлением наблюдают специалисты не первый год. Эксперты ведут мониторинг ситуации. По их словам, причин гибели может быть несколько: повреждения, полученные особями в рыболовецких сетях, вирусные и инфекционные заболевания этого вида млекопитающих. По мнению участников совещания, несмотря на то, что на большинстве исследованных тушек дельфинов не найдено следов внешнего воздействия, важно более строгое контролирование условий использования рыболовецких сетей.
Премьер-министр поручил продолжить мониторинг и предложить меры, способствующие минимизации случаев гибели дельфинов в результате деятельности человека.
«Бледный, с трудом передвигается» - мать Саакашвили навестила его в клинике
Мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания навестила его в клинике «Вивамеди». Политик был доставлен туда утром 12 мая после многочисленных призывов родственников, сторонников и неправительственного сектора, утверждающих, что состояние здоровья экс-президента продолжает ухудшаться, сообщает SOVA.
После встречи с сыном Гиули Аласания рассказала о его самочувствии. По словам матери политика, сегодня состояние Саакашвили было значительно хуже, чем даже два дня назад, когда она навещала его в руставской тюрьме.
«Он бледный, с трудом передвигается. Сказал мне, что вчера три раза упал. У него страшная слабость. Анализы сдали, и теперь необходимо изучить их. Я не знаю, как долго они оставят его там [в клинике], он нуждается в интенсивном лечении, чтобы выжить, вот о чем речь. Здесь его не реабилитировать, хотя врачи мне очень понравились», - сказала Аласания, вновь дав понять, что семья хочет перевести Саакашвили на лечение за границу.
По словам матери экс-президента, увиденное сегодня ее испугало: «Врачи еще не сталкивались с таким пациентом». Отметив, что у ее сына девять диагнозов, Гиули Аласания посетовала, что сами доктора «Вивамеди» признаются: у них нет соответствующего опыта. «Нам нужно не наблюдение, а лечение», - добавила мать Михаила Саакашвили.
Бывший грузинский военный приговорен в Цхинвали к 5 с половиной годам
Гражданин Грузии, бывший военный Мамука Чхиквадзе, незаконно задержанный властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговорен в Цхинвали к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
В заявлении СГБ говорится, что незаконному вердикту предшествовало похищение Чхиквадзе российскими оккупационными силами и фабрикация обвинения против него. Это в очередной раз показывает «негуманный и преступный характер оккупации», подчеркнули в ведомстве. В Службе госбезопасности добавили, что полную ответственность за нарушение прав человека в регионе несет Российская Федерация, осуществляющая эффективный контроль территории Южной Осетии.
«Для скорейшего освобождения Мамуки Чхиквадзе и других незаконно задержанных граждан Грузии центральное правительство использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы и рычаги. Вопрос о незаконных действиях оккупационных сил, в том числе незаконных задержаний, является важной составляющей повестки дня при общении с международными партнерами и активно обсуждается во всех международных форматах», - говорится в сообщении СГБ.
Латвийский Сейм разрешил сносить в стране советские военные памятники
Парламент Латвии 12 мая в одностороннем порядке приостановил действие статей соглашения с Россией о защите советских памятников на территории страны и о не препятствовании похоронам бывших советских военных. Решение было принято сразу в двух чтениях.
Так Сейм убрал легальные препятствия для сноса мемориального комплекса воинам Советской армии, погибшим во время Второй мировой войны, который находится в парке Победы в центре города. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Другая часть - прежде всего русскоязычные жители страны - выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма. Ситуация обострилась на фоне российского военного вторжения в Украину.
"Россия целенаправленно укрепляет сегодняшнюю ассоциацию Российской Федерации с Советским Союзом – и в риторике официальных лиц ", – заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс. Он был одним из инициаторов голосования, — передаёт канал Настоящее время.
При голосовании в первом чтении против голосовали 20 депутатов, избранных от партии "Согласие", представляющий интересы русскоязычных жителей, — сообщает Delfi. Кроме памятника в Риге советские монументы и памятные таблички предлагаются к сносу и в других частях страны.
Текст договора предусматривает, что решение о его отмене Латвия должна принять совместно с Россией. Решение о сносе памятника теперь должна принять Рижская дума. 11 мая мэр Риги Мартиньш Стакис предположил, что снос пройдёт не раньше выборов нового состава Сейма, которые запланированы на 1 октября.
США ограничили передачу Украине разведданных о командирах РФ
Власти США разработали руководство по обмену разведывательными данными с Украиной. Новая инструкция принята, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Документ накладывает запреты на два вида информации, которой разведка США может делиться с Украиной. Первый запрет касается информации, которая могла бы помочь украинским военным убить представителей высшего российского командования. К ним относятся, например, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Второй запрет наложен на информацию, которая может помочь атаковать российские объекты за пределами Украины. Это правило введено из-за опасения, что Россия может посчитать США участником таких нападений. Об этом газете на условиях анонимности сообщили представители президента США.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в разведке утверждали, что США передавали Украине информацию, которая могла привести к гибели нескольких российских генералов, а также затоплению крейсера “Москва”. В Пентагоне эти сообщения не подтвердили.
Сейчас США в режиме реального времени передают Украине информацию о местонахождении и передвижении российских войск, в том числе спутниковые снимки. Также США поставляют военную технику: тяжелую артиллерию, беспилотники и противотанковые ракеты.
Во вторник, 10 мая, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, подвергшейся российскому военному вторжению.
Косово подало заявку на вступление в Совет Европы
Частично признанная Республика Косово подала заявку на вступление в Совет Европы. Против этого резко выступает Сербия, которая считает частично признанную республику своей территорией. Вступление может обострить ситуацию в регионе, в Белграде объявили о созыве экстренного заседания Совета национальной безопасности.
Заявка на вступление подана в четверг, 12 мая. Для её одобрения поддержать вступление должны 2/3 членов Совета. Вероятнее всего, голосование будет успешным для Приштины, так как после исключения из Совета России у сторонников признания Косова достаточно голосов, чтобы набрать большинство, передаёт региональная служба Радио Свобода.
Косово объявило о своей независимости от Сербии в феврале 2008 года. Сейчас страну признают 98 государств. Однако республика не состоит в большинстве международных организаций, включая ООН. Приштина стремится изменить ситуацию, ставя своей целью членство в международных организациях.
Президент Сербии Александар Вучич 11 мая заявил, что Белград даст "сильный ответ" на заявку Косова, и республике будет "не так легко, как они представляют". Белград считает заявку на вступление нарушением Вашингтонских соглашений 2020 года, вводивших для Приштины годовой мораторий на подачу заявок на членство в международных структурах. Срок моратория уже истёк.
Бывший министр экономики РФ Улюкаев досрочно вышел из колонии
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев досрочно вышел из колонии №1 под Тверью. Ранее суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний не возражали против УДО бывшего министра.
Улюкаев покинул колонию на внедорожнике Range Rover в сопровождении ещё двух машин без номеров.
Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", которую возглавляет приближённый к Владимиру Путину Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".
В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.
Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО
Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. Совместное заявление опубликовано в четверг, 12 мая. В тексте сказано, что союз поможет укрепить безопасность страны. В случае одобрения инициативы парламентом российская граница со странами НАТО увеличится на 1325 километров.
В заявлении политиков сказано, что надеются, что заявка будет подана в течение нескольких дней. Президент Саули Ниинистё накануне на пресс-сконференции заявил, что возможное вступление Финляндии в НАТО не будет представлять угрозы для России, а Москва должна понимать, что сама подтолкнула Хельсинки к такому решению.
По его словам, внеблоковый статус страны был её собственным выбором. Однако заявления Москвы о том, что Финляндия не может вступить в НАТО, подтолкнули её задуматься. Он добавил, что события в Украине дали понять, что Россия способна напасть на своего соседа.
Финляндия после Второй мировой войны придерживалась нейтрального статуса. Однако с 1994 года страна сотрудничали с союзом в рамках программы "Партнёрство во имя мира" и участвовала в организованной союзом миссии в Афганистане.
Предполагается, что кроме Финляндии от внеблокового статуса может отказаться соседняя Швеция. Ранее сообщалось, что страны могут подать совместную заявку на вступление в союз.
Россия запретила совершать сделки с бывшими «дочками» «Газпрома»
Правительство России опубликовало список зарубежных компаний, в отношении которых вводятся блокирующие санкции. Большая часть из них относится к группе Gazprom Germania. Это бывшее дочернее предприятие "Газпрома".
С компаниями запрещено совершать любые сделки, в том числе платежи и операции с ценными бумагами. Также вводится запрет на экспорт им или для них сырья и продукции, произведённой в России.
В санкционный список попала 31 компания. Тридцать из них принадлежат Gazprom Germania. В начале апреля - на фоне санкций, введённых после российского вторжения в Украину - правительство Германии временно национализировало компанию: до 30 сентября бывшая "дочка" Газпрома будет находиться под управлением Федерального сетевого агентства Германии.
В апреле российский "Газпром" объявил, что отказывается от своей немецкой дочерней компании. При этом он не проинформировал немецкое правительство о новом владельце, чем нарушил закон. Комментируя ситуацию, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал решение о временной национализации "абсолютно необходимым", поскольку компания Gazprom Germania управляет критически важной инфраструктурой в стране и "чрезвычайно важна для газоснабжения". Ей, в частности, принадлежат подземные газохранилища.
Также блокирующие санкции наложены на компанию EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа". В конце апреля Польша ввела санкции в отношении "Газпрома". Ограничения подразумевают заморозку прав на акции и другие ценные бумаги, а также приостановку выплаты дивидендов. После этого "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу.
В районе завода «Азовсталь» погиб 27-летний грузинский боец
В районе завода «Азовсталь» в Мариуполе погиб грузинский боец – 27-летний Тато Бигвава. Молодой мужчина, предположительно, погиб в результате взрыва кассетной бомбы. Она была сброшена российскими войсками на территорию завода, используемого в качестве убежища бойцами батальона «Азов» и мирными жителями.
Как пишет СОВА со ссылкой на телеканал «Мтавари», перед смертью Бигвава обеспечивал безопасность гуманитарного коридора, предназначенного для эвакуации детей и стариков из убежища. После этого, во время патрулирования района, произошел взрыв. Последний раз боец разговаривал с семьей 7 мая.
Сообщается, что Тато Бигвава руководил второй ротой «Азова». После окончания Украинской военной академии он с 2014 года служил в батальоне, а около месяца назад президент Украины Владимир Зеленский наградил его Орденом мужества.
Семья Бигвава – вынужденные переселенцы из Сухуми, граждане Украины. Они жили в Днепре, но во время войны их дом был разрушен.
CNN показал кадры убийства мирных жителей российскими военными
Телеканал CNN опубликовал видео предположительного убийства российскими солдатами украинских мирных жителей.
В распоряжении телеканала оказалась запись с камер наблюдения в автосалоне на окраине Киева, ограбленном 16 марта во время попытки российской армии захватить столицу Украины.
Журналисты CNN также установили личности погибших – это владелец автосалона, фамилия которого не называется, и 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.
На записи с камер наблюдения видно, как пятеро российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла. К ним с поднятыми руками приближаются двое мужчин: владелец салона и охранник. Военные их обыскивают, после короткого диалога мужчины уходят.
В этот момент двое солдат возвращаются и стреляют им в спину. Пляц, получив ранение в ногу, смог добраться до пункта охраны и вызвать помощь, но к ее приезду скончался от потери крови.
В офисе Генпрокурора Украины CNN сообщили, что эти убийства расследуются как военные преступления. Телеканал запросил комментарий у Минобороны России. Однако ведомство не ответило на вопросы журналистов.
Власти КНДР сообщили о первых случаях заражения COVID-19 в стране
Власти КНДР сообщили о первых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро и приказал усилить контроль в стране и на границах. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Сообщается, что случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" были обнаружены в Пхеньяне – анализы у жителей с симптомами COVID-19 были взяты 8 мая.
После этого во всей стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун. Сколько именно людей заразилось, не сообщается. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав заблокировать все возможности распространения вируса и усилить пограничный контроль. Он пообещал, что страна преодолеет кризис, который, по его словам, возник неожиданно.
Администрация президента Южной Кореи сообщила о готовности оказать гуманитарную помощь властям Северной Кореи в борьбе с COVID-19, передает Reuters.
Власти Северной Кореи еще ни разу не отчитывались перед Всемирной организацией здравоохранения об обнаружении случаев коронавируса в стране.
После обнаружения вируса в китайском городе Ухань в конце 2019 года Северная Корея прекратила сообщение с Китаем и Россией. Однако есть предположения, что пограничники в Хесане занимались контрабандой с китайскими контактами.
Летом 2020 года власти КНДР заподозрили коронавирус у перебежчика из Южной Кореи. Из-за этого в приграничном городе Кэсон был введен карантинный режим. Впрочем, государственные СМИ так и не сообщили, был ли у этого человека диагностирован COVID-19.
В конце 2020 года японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и китайское диагностическое оборудование.
В июне 2021-го лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о "серьезном инциденте" в сфере здравоохранения КНДР и уволил высокопоставленных членов партии за то, что они "пренебрегли выполнением важных решений" о "длительной государственной кампании по предотвращению чрезвычайной эпидемии". Агентства AFP и AP тогда писали, что слова лидера КНДР свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.
Белгородская область сообщила о первом погибшем мирном жителе
В Белгородской области один человек погиб, шестеро получили ранения при обстреле села Солохи со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Погибший стал первой известной жертвой среди мирного населения России с начала войны с Украиной.
В селе есть разрушения. Из-за обстрела загорелся растущий за пределами населённого пункта камыш, но дома не загорелись, уточнил губернатор. Население села Солохи будет вывезено в безопасное место.
С начала российского военного вторжения в Украину белгородский губернатор, наряду с руководителями других приграничных регионов, неоднократно заявлял об обстрелах со стороны Украины российской территории.
В конце апреля сообщалось о гибели в Белгородской области российского военного при обстреле села Головчино в 15 километрах от границы с Украиной.
Тиньков: большинство бизнесменов из списка Forbes не поддерживают войну
Большинство богатейших бизнесменов России не поддерживают войну в Украине, заявил банкир Олег Тиньков в интервью журналисту Юрию Дудю.
По словам Тинькова, после вооружённого вторжения армии РФ на украинскую территорию он лично пообщался с 12 из 20 лидеров списка Forbes. "Они все в шоке", – сказал банкир, добавив, что отсутствие публичных заявлений против войны бизнесмены объясняют тем, что от них зависят тысячи сотрудников, а кроме того, как они считают, такие заявления ничего не изменят.
Ранее основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, находящийся за границей, выступил с несколькими публичными заявлениями, резко осуждающими военную агрессию России против Украины. В частности, он назвал войну "безумной", а поддерживающих её – "дебилами". После этого, по словам Тинькова, российские власти вынудили его продать свою долю в банке за "3% от реальной стоимости" – в противном случае, как утверждает бизнесмен, банк был бы национализирован.
Покупателем доли Тинькова стал приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. "Я не мог обсуждать цену, я оказался в положении заложника – берёшь, что дают", – пояснил Олег Тиньков.
В группе "Тинькофф" после антивоенных высказываний банкира фактически открестились от него, заявив, что "Олег Тиньков уже не принимает решений и не является сотрудником компании". Позже стало известно о переименовании группы и Тинькофф Банка.
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