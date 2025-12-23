В Турции разбился бизнес-джет с главой Генштаба Ливии на борту

Власти Турции сообщили во вторник, что после вылета из аэропорта Анкары была потеряна связь с частным бизнес-джетом, на борту которого находился глава Генштаба Ливии и ещё четыре пассажира.

Позднее появились сообщения, что обнаружены обломки самолёта.

От самолета типа Falcon в районе Хайманы, в 74 километрах от Анкары, поступил запрос на экстренную посадку, но после этого связь с бортом восстановить не удалось, сообщил в соцсети X министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он уточнил, что бизнес-джет вылетел в Триполи из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20:10 по местному времени, а связь с ним была потеряна спустя примерно 40 минут.

Среди пассажиров на борту находился ливийский генерал Мохаммед Али аль-Хаддад, добавил Али Ерликая. Впоследствии правительство Ливии сообщило, что получило известие о смерти начальника Генерального штаба ливийской армии. Среди сопровождавших его лиц были и другие военные чиновники.

Несколько турецких СМИ показали кадры, на которых небо озарено вспышкой от взрыва недалеко от предполагаемого места, откуда самолет передал сигнал.

Турция имеет тесные связи с поддерживаемым ООН правительством в Триполи, которому она оказывает экономическую и военную поддержку, отмечает агентство France-Presse.