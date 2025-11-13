В Грузии обнаружены тела всех погибших при крушении турецкого самолёта

На месте крушения турецкого военного самолёта в муниципалитете Сигнахи завершены поисковые работы. Тело последнего, двадцатого человека – обнаружено, сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии.

«Вчера мы передали 19 тел в прозектуру. Около получаса назад мы обнаружили двадцатое тело, на месте продолжают работать эксперты-криминалисты и следственная группа. Все технические средства и фрагменты самолёта, имеющие значение для расследования, обнаружены, проводится экспертиза. В следственно-спасательных работах задействовано более тысячи человек, как грузинских, так и турецких. Хочу поблагодарить подразделения МВД, представителей Сил обороны и турецкую сторону за проделанную работу», — заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.

Тела погибших в авиакатастрофе 13 ноября будут доставлены в Турцию. В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что экипаж самолёта состоял из технического персонала по обслуживанию F-16, доставленных в Азербайджан в связи с Днём Победы. В самолёте, потерпевшем крушение, боеприпасов не было.

Между тем, ведомство сообщило о приостановке полётов самолётов C-130.

Напомним, 11 ноября, турецкий военно-транспортный самолёт C-130 потерпел крушение на территории Грузии при возвращении из Азербайджана в Турцию.

Что касается причины произошедшего, в турецких СМИ сообщают, что Анкара рассматривает различные версии, среди которых – техническая неисправность.