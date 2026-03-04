В Турции сообщили о «нейтрализации» выпущенной из Ирана ракеты

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана в направлении Турции, была «нейтрализована» подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в восточной части Средиземного моря — об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, ракета прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии, после чего была перехвачена. Это первый подобный случай с начала ближневосточного конфликта.

Сообщается также, что обломок боеприпаса упал в провинции Хатай — турецкие военные установили, что это фрагмент не самой ракеты, а перехватчика, уничтожившего цель в воздухе. Жертв и пострадавших нет.

Министерство подчеркнуло, что Турция готова защищать свою территорию и граждан от угроз с любой стороны, все необходимые меры будут приниматься «решительно и без колебаний», а право на ответные действия в случае враждебных акций остаётся за Анкарой.

«Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных привести к дальнейшему распространению конфликтов в регионе. В этих целях мы продолжим проводить консультации с НАТО и другими нашими союзниками», – сказано в заявлении ведомства.

По информации СМИ, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил инцидент с иранским коллегой Аббасом Арагчи, изложив официальную позицию Анкары и призвав не допускать эскалации.