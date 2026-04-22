В Украине погиб грузинский боец Бачо (Элгуджа) Бебия

32-летний Бачо (Элгуджа) Бебия погиб в Николаеве 20 апреля в результате удара по зданию, где он находился вместе примерно с десятью сослуживцами, сообщила грузинской службе Радио Свобода его двоюродная сестра Тамар Нодия.

«После начала войны Бачо добровольно отправился на фронт. Он всегда говорил: я уже однажды стал беженцем и, даже ценой жизни, не оставлю своё жильё», — вспоминает Нодия.

Бачо Бебия был вынужденным переселенцем из Сухуми. В последние годы он жил в Одессе вместе с родителями, а до этого около 11 лет — в Зугдиди.

«Там, в Одессе, он танцевал в грузинском ансамбле, занимался боксом и с 2020 года активно участвовал в гражданской деятельности», — добавила Тамар Нодия.

Бебия имел гражданство Украины и добровольно вступил в ряды Вооружённых сил Украины. В последнее время он участвовал в боевых действиях в качестве оператора дронов.

Он был награждён государственными наградами Украины, в том числе «Крестом храбрых» и медалью «Защитнику Отечества».

Тело бойца доставлено в Одессу, где проходит гражданская панихида. В воскресенье, 26 апреля, его доставят в Грузию. По решению семьи, он будет похоронен в Зугдиди.

С первых дней войны в Украине воюют сотни грузинских добровольцев. Первая информация о гибели грузинских бойцов появилась 18 марта 2022 года. В ходе полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 80 грузинских бойцов.