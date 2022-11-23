В украинский парламент внесён законопроект о запрете РПЦ

В украинский парламент внесён законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви. Об этом в фейсбуке рассказала депутат Ирина Фриз.

По её словам, законопроект внесён фракцией "Европейская солидарность". Она заявила, что церковь "слишком долго проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима".

Законопроект внесён на следующий день после того, как Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком женском монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.

Спецслужба сообщила о проверке 850 человек, 50 из которых были допрошены, в том числе и с детектором лжи. Утверждается, что на церковной территории были найдены "пророссийская литература для обучения в семинарии и приходских школах", и наличные деньги, в том числе "несколько тысяч российских рублей", — передаёт Крым.Реалии.

В мае входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила о независимости от РПЦ. Однако многие политики продолжают критиковать её за промосковскую, по их мнению, политику. В октябре СБУ провела обыски у тульчинского митрополита Ионафа (Елецких), его обвинили в хранении "пророссийской литературы".

Ряд политиков заявляет, что единственной православной церковью в стране должна стать Православная церковь Украины, получившая признание независимости Константинопольским патриархатом в 2019 голу.