В Узбекистане запрещают машины, которым больше полувека

С 1 февраля сотрудники милиции в Узбекистане останавливают на дорогах старые машины и проводят проверки. Если машина выпущена до 1976 года, автоинспектор сразу изымает государственный номер, после чего владелец должен доставить транспортное средство на эвакуаторе либо к себе во двор, либо в пункт приёма металлолома, передает «Азаттык Азия».

Наиболее затратный вариант — оформить транспортному средству статус раритетного автомобиля. В этом случае машина должна соответствовать заводским стандартам и иметь ключевые оригинальные агрегаты, отвечающие году выпуска и модели. По словам автовладельцев, такой вариант многим не по карману.

В правительстве Узбекистана решение о запрете старых машин аргументируют высокой аварийностью с их участием. Всего в стране 5 миллионов 200 тысяч автомобилей. Машин, которым 50 лет и более — 88 тысяч.

Блогер и журналист Бобомурод Абдулла выяснил, что за два года на полувековые машины пришлось всего 67 ДТП, в то время как на другие машины — свыше 18 с половиной тысяч.

«67 ДТП из всех 18 600 — это 0,4 процента, даже полпроцента не составляет. 32 процента — это ДТП с участием машин Damas, которые производятся в GM Uzbekistan. Если из-за аварий и надо запрещать автомобили, то в первую очередь узбекское правительство должно запретить производство и регистрацию Damas, которые сами и производят. Так нет, Damas не запрещают. А запрещают автомобили больше 50 лет», — говорит журналист Бобомурод Абдулла.

Решение правительства Узбекистана в первую очередь ударило по наиболее уязвимой группе граждан — тем, кто не может позволить себе даже подержанный автомобиль. Ещё одной затронутой категорией стали владельцы старых «Волг», переделанных для грузовых перевозок.

«Они взялись за автомобили, которые в городе, в областях занимаются минилогистикой. Они очень прочные, грузоподъемные, — продолжает Абдулла. — Я думаю, что это постановление принято для того, чтобы организовать хороший сбыт китайских минигрузовиков, которые особо сильно у нас не продаются. Думаю, что это постановление лоббировано людьми, которые занимаются ввозом китайских минигрузовиков, ездящих на гибридных моторах — электрических и бензиновых. Чтобы эти полтора процента владельцев автомобилей тоже вынужденно пересели на эти китайские импортируемые грузовики».

Главной причиной запрета старых машин власти называют их несоответствие экологическим нормам. Но в постановлении правительства не сказано, как должны быть утилизированы выпущенные в советский период авто. Правительство переложило эту обязанность на самих владельцев.