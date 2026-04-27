В Южной Осетии открыли доступ к заблокированным в РФ сервисам

В самопровозглашенной республике Южная Осетия полностью сняты ограничения на доступ к популярным сервисам и соцсетям, в том числе YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook и Telegram. Об этом в конце прошлой недели сообщили в компании «Остелеком». «Остелеком» — югоосетинский оператор мобильной связи, принадлежащий российскому «Мегафону».

По словам специалиста компании по связям с общественностью Зарины Бежановой, ранее абоненты сталкивались с трудностями при использовании этих платформ «из-за технических особенностей трансграничной передачи данных».

«Ограничения, введенные Роскомнадзором на территории РФ, автоматически отражались на наших абонентах, так как компания закупает интернет-трафик у российских поставщиков. В Южную Осетию он поступал уже в отфильтрованном виде. Поскольку республика является суверенным государством, наше законодательство не предусматривает блокировку данных ресурсов. Благодаря проведенным техническим работам теперь наши абоненты могут пользоваться привычными сервисами на высокой скорости и без использования VPN», — пояснила Бежанова.

Представитель «Остелекома» подчеркнула, что снятие ограничений стало возможным благодаря совместной работе технических специалистов компании и коллег из Российской Федерации.

Бежанова уточнила, что, несмотря на снятие ограничений в Южной Осетии, при совершении аудио- и видеозвонков через WhatsApp, Telegram, Facebook и Instagram абонентам в России может потребоваться использование VPN для обеспечения стабильного соединения, тогда как при звонках в другие страны ограничений нет.

«Так намного легче»

Издание «Сапа» поинтересовалось у молодых цхинвальцев, стало ли им проще пользоваться интернетом. Большинство из них подтверждают улучшения:

«Уже можно заходить в некоторые соцсети без VPN — так намного легче».

«Раньше мы пользовались VPN, но сейчас стало намного легче».

«VPN особо нигде и не понадобился за это последнее время, разве что при использовании некоторых нейросетей, так что особо ощутимой разницы я не заметил».

«Я точно не знаю, это из-за VPN или нет, но замечу, что за последний месяц или полтора месяца интернет плохо работает: часто зависает и долго загружается».

В России ограничения в интернете резко усилились после вторжения в Украину в 2022 году: были заблокированы сотни тысяч сайтов, а также популярные соцсети и мессенджеры. В последние месяцы ограничения усилились еще больше, и их применение стало вызывать критику, в том числе в провоенной среде. Особый резонанс вызывают блокировки мессенджера Telegram, а также отключение мобильного интернета во многих регионах, включая Москву. Несколько раз происходили сбои в работе банковских приложений и других сервисов.

Власти объясняют необходимость ограничений борьбой с мошенниками, деятельность которых, как утверждается, может координироваться украинскими спецслужбами. Также заявляется, что отключение интернета необходимо для противодействия беспилотникам. Часть ресурсов обвиняют в несоблюдении российского законодательства, включая де-факто существующую цензуру.

Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Их независимость признают также Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.