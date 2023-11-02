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В Южной Осетии появился памятник Владимиру Путину

Путин в кимоно, 2019 год
Путин в кимоно, 2019 год

В самопровозглашенной республике Южная Осетия появился памятник президенту России Владимиру Путину.

По информации телеграм-канала Baeston, «литая бронзовая скульптура Путина» установлена бывшим главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым в его родном селении Цорбис (Цорбиси).

Тедеев посетил село вместе с молодежью севера и юга Осетии и рассказал им «о Владимире Владимировиче Путине и событиях 2008 года», говорится в сообщении.

В 2020 году Тедеев предложил установить в Цорбиси памятник советскому вождю Иосифу Сталину, изготовленный в творческой мастерской известного в Северной Осетии скульптора Ибрагима Хаева. Появилась ли скульптура Путина в селе вместо Сталина, неизвестно.

  • В 2011 году Тедеев предпринял попытку участия в президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Его кандидатуру не зарегистрировали, что спровоцировало беспорядки в Цхинвали. После этого Тедеев поддержал кандидатуру Аллы Джиоевой, которая выиграла выборы, но президентом не стала.
  • В 2017 году Путин наградил Тедеева медалью «За заслуги перед отечеством» второй степени, в 2020 году – орденом Александра Невского. Тедеев покинул пост главного тренера сборной России по вольной борьбе в октябре 2022 года.
  • Улица Владимира Путина появилась в новом цхинвальском микрорайоне «Московский», построенном мэрией Москвы после войны 2008 года. Кроме того, в 2019 году в честь президента России Владимира Путина назвали одну из центральных улиц Цхинвали – Московскую.

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