В Южной Осетии появился памятник Владимиру Путину

В самопровозглашенной республике Южная Осетия появился памятник президенту России Владимиру Путину.

По информации телеграм-канала Baeston, «литая бронзовая скульптура Путина» установлена бывшим главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым в его родном селении Цорбис (Цорбиси).

Тедеев посетил село вместе с молодежью севера и юга Осетии и рассказал им «о Владимире Владимировиче Путине и событиях 2008 года», говорится в сообщении.

В 2020 году Тедеев предложил установить в Цорбиси памятник советскому вождю Иосифу Сталину, изготовленный в творческой мастерской известного в Северной Осетии скульптора Ибрагима Хаева. Появилась ли скульптура Путина в селе вместо Сталина, неизвестно.