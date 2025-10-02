В Южной Осетии задержали фигуранта резонансных уголовных дел

В Генпрокуратуре самопровозглашённой республики Южная Осетия сообщили о задержании основного фигуранта по делу о похищении бизнесмена Алана Маргиева. По данным правоохранителей, второго соучастника преступления разыскивают.

По информации «Сапы», задержан 32-летний Хох Габараев. Его нашли в частном доме в Цхинвали. Подозреваемый скрывался от силовиков с 6 сентября – дня похищения Алана Маргиева.

В СМИ и телеграм-каналах Габараева называют членом организованной преступной группировки Аликa Гаглоева – брата югоосетинского лидера Алана Гаглоева.

О похищении Алана Маргиева сообщил его брат Виктор, который после этих событий был вынужден уехать в Россию. Он рассказывал и о попытке задержания Габараева 20 сентября – в день празднования «Дня Республики» в Цхинвали. По его словам, сотрудники МВД остановили автомобиль, за рулём которого находился Алик Гаглоев, а в салоне были Хох Габараев и несколько сотрудников Госохраны.

«На требование брата президента пропустить его органы правопорядка осмелились воспротивиться! Тогда Алик Гаглоев, привыкший к вседозволенности, в приказном тоне сказал, чтобы они немедленно связались с министром Эриславом Мамиевым. И что вы думаете? Министр приказал немедленно освободить машину», – писал Виктор Маргиев.

В 2022 году Хоха Габараева обвиняли в разбойном нападении на жителя Южной Осетии Владислава Валиева. Сообщалось, что Габараева приговорили к семи годам тюрьмы.

В апреле текущего года СМИ рассказывали о его возможной причастности к инциденту, когда вооружённые люди ворвались к председателю Таможенного комитета Александру Чочиеву. Тогда были задержаны 11 человек, среди них Габараева не было.